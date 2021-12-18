خطط لتفجيرات داخل المملكة.. المغرب يلقى القبض على متطرف موالٍ لداعش

جدة - نرمين السيد - وأفادت السلطات الأمنية -فى بيان، اليوم الجمعة- بأنه تم القبض على المشتبه فيه وإجهاض مشروعه الإرهابى، مشيرة إلى أن الشخص المضبوط أعد محتوى رقمى يعلن فيه بيعته للأمير المزعوم للتنظيم الإرهابى، وأنه خطط للالتحاق بمعسكرات هذا التنظيم خارج المغرب، قبل أن يقرر مؤخرا الاشتراك فى مشروع إرهابى داخل المغرب باستعمال عبوات ناسفة.

وأضافت السلطات أن التحريات أثبتت أن المضبوط قام بمحاولتين لصناعة أجسام متفجرة، وهو ما أكدته عمليات التفتيش وضبط أجهزة إلكترونية ومعدات وبقايا مواد يشتبه فى استخدامها لأغراض إعداد المتفجرات، والتى تمت إرسالها للسلطات الأمنية المختصة لتحليلها.

وأوضحت أنه تم وضع الإرهابى المضبوط قيد الحبس لحين انتهاء التحقيقات، التى تجرى تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن ملامح وارتباطات المشروع الإرهابى، وامتداداته الإقليمية سواء داخل المغرب أو خارجه.