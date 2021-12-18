الديوان الملكي السعودي مساعدات مالية وصيغة تقديم الطلب

الديوان الملكي السعودي مساعدات مالية من الخدمات التي حرصت الحكومة السعودية على أن توفرها للأفراد السعوديين المتعثرين في سداد قيمة الديون المتراكمة عليهم، وذلك يرجع إلى أسباب عديدة، لهذا تم توفر رابط الديوان الملكي تقديم طلب للمساعدات المالية أو إرسال البرقية إلى عنوان المؤسسة للنظر فيها كما يمكن استخدام خدمة الديوان الملكي تواصل مساعدة مالية من أجل معرفة ما هي الوثائق الثبوتية التي يتعين توفيرها لقبول معروض للديوان الملكي تسديد ديون أو الحصول على مساعدات مالية فورية مختلفة.

الديوان الملكي السعودي مساعدات مالية

يوفر الديوان الملكي للأفراد من داخل المملكة إمكانية التقديم بطلب المساعدات المالية وذلك لمواجهة الظروف المالية الصعبة التي يمرون بها، وينبغي للأفراد الراغبين في الحصول على المساعدات كتابة معروض إلى الديوان الملكي على أن يتم كتابة سبب الأزمة المالية التي يمرون بها، وهناك آلية مُحددة تستخدم في التقديم على الديوان الملكي السعودي 2021.

صيغة طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي

يتم تقديم طلب المساعدة المالية إلى الديوان الملكي بأكثر من صيغة وفيما يلي سوف نذكر صيغة رسمية لطلب المساعدة:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحية إجلال إلى فخامة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز

أتقدم إلى جلالتكم بطلبي هذا متمنيًا من المولي عز وجل أن تنظروا لي بعين الرحمة حيث أن الديون قد تراكمت على عاتقي ولا أستطيع سدادها والتي نتجت عن سوء الحالة المالية لي بسبب تركي العمل ولا أجد مصدر رزق أخر، لذا أرجو من فخامتكم مساعدتي في سداد مبلغ (يتم ذكر قيمة المساعدة المطلوبة) وهي ل (يتم ذكر صاحب الدين) متمنيًا من الله أن يجعلكم دائمًا في عون أبناء هذا البلد.

الاسم العنوان رقم الجوال

طرق الحصول على المساعدات المالية من الديوان الملكي

هناك أكثر من طريقة يمكن للأفراد تقديم طلب المساعدة المالية من الديوان الملكي ومنها: