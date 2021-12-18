بدون إيداع أول قسط أحصل على تمويلك بدون كفيل وبسيولة نقدية فورية

بدون إيداع أول قسط أحصل على تمويلك بدون كفيل ، عرض تمويل شخصي بمبالغ مالية كبيرة، وبسيولة نقدية سريعة وفورية ، أحد العروض التمويلية التي يبحث عنها الكثير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية ، حيث يبحث العميل عن العروض التمويلية الميسرة بشروط ميسرة وسهلة ومتطلبات بسيطة وغير معقدة ، بالإضافة إلى أن العميل يسعي للاستفادة من خيارات للسداد عديدة ، والتي تتيح للعميل تقسيط مبلغ التمويل علي أقساط شهرية مجدولة تتناسب مع راتبه الشهري ، ومن خلال موقع ثقفني سوف نوضح لك عزيزي القارئ في هذا المقال أهم مميزات التمويل الشخصي المتاح لدي شركة النايفات للتمويل لقطاع الأفراد داخل المملكة العربية السعودية ، كما يمكن أن تتعرف عزيزي القارئ من خلال متابعة هذا المقال علي رابط التقديم على تمويل شركة النايفات بدون كفيل ولا تحويل الراتب.

بدون إيداع أول قسط أحصل على تمويلك بدون كفيل

تمويل فورى بدون كفيل أو ضامن ، وبالتقسيط الميسر بما يتناسب مع الراتب الشهري للشخص المتقدم بالطلب ، ويتلائم مع جميع الإلتزامات المالية الأخرى له ، يأتي ضمن مجموعة متنوعة من المنتجات التمويلية المتميزة ، التي تقدمها شركة النايفات للتمويل لقطاع الأفراد داخل المملكة العربية السعودية ، حيث يمكن للعميل الاستفادة من مبالغ مالية كبيرة من خلال هذا المنتج ، بالإضافة إلى سرعة إتمام جميع التعاملات الخاصة بالتمويل الشخصي ، وذلك بعد توافر جميع الأوراق والمستندات التي يحددها البنك.

التمويل الشخصي من شركة النايفات للتمويل تم تصميمه ليكون متوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة. منتج تمويلي لا يحتاج إلى وجود كفيل أو ضامن. إجراءات سريعة وميسرة لاستكمال طلب الحصول على تمويل شركة النايفات للتمويل. توفر شركة النايفات للتمويل هذا المنتج التمويل الشخصي بمبالغ مالية تبدأ من 10000 ريال سعودي ، وتصل حتي 300 ألف ريال سعودي. يمكن للشخص المتقدم بالطلب تقسيط مبلغ التمويل علي أقساط شهرية ميسرة ومجدولة ، بمدة تصل حتي 5 سنوات. لا يشترط إيداع أول قسط للاستفادة من المبالغ المالية المتاحة من خلال تمويل شركة النايفات للتمويل. الشخص المتقدم بالطلب يمكنه الاستفادة من هذا المنتج ، بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري للعميل. تتيح شركة النايفات للعملاء إمكانية تجديد التمويل. تمويل شركة النايفات يتميز بهامش ربح تنافسي.

وفرت شركة النايفات للتمويل في المملكة العربية السعودية رابط إلكتروني رسمي يمكن من خلاله التقديم على طلب التمويل الشخصي بدون كفيل ولا تحويل الراتب ، المتاح لدي الشركة لقطاع الأفراد بالمملكة ، حيث يقوم العميل بالدخول علي رابط تمويل شركة النايفات ، وتعبئة نموذج الطلب بكافة البيانات الشخصية المطلوبة.

يشترط أن يكون الشخص المتقدم بالطلب من المواطنين السعوديين.

يجب الاستفادة من تمويل شركة النايفات بدون كفيل ولا تحويل الراتب لقطاع الأفراد ، ان يكون العميل موظف في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص المعتمد لدى الشركة.

عمر الشخص المتقدم بالطلب يجب ألا يقل عن 20 سنة ، ولا يزيد عن 60 سنة عند التقدم بطلب التمويل الشخصي بدون كفيل ولا تحويل الراتب من شركة النايفات للتمويل.

يجب أن يكون العميل يمتلك سجل ائتماني جيد للاستفادة من هذا المنتج.

الراتب الشهري للشخص المتقدم بالطلب من موظفي القطاع الحكومي أو القطاع الخاص بالمملكة ، يجب ألا يقل عن 4000 ريال سعودي ة، لاستكمال إجراءات طلب التمويل الشخصي.

يشترط أن يكون الشخص المتقدم بالطلب علي رأس العمل بمدة لا تقل عن 3 أشهر ، وذلك لإنهاء كافة التعاملات الخاصة بالتمويل الشخصي بدون كفيل ولا تحويل الراتب من شركة النايفات للتمويل في المملكة العربية السعودية.

إثبات الهوية الوطنية للشخص المتقدم بالطلب ، ويشترط أن تكون سارية المفعول.

يجب أن يقوم العميل بتعبئة نموذج استمارة طلب التمويل الشخصي من شركة النايفات للتمويل.

تعبئة نموذج إقرار وإفصاح العميل بجميع إلتزماته المالية الأخرى.

تقديم شهادة تعريف بالراتب الشهرى للشخص المتقدم بالطلب ، ويشترط أن تكون مصدق عليها من جهة العمل.

إرفاق طلب التمويل بالعنوان الوطني الخاص بالعميل في المملكة العربية السعودية.

تقديم كشف حساب بنكي.

يجب لاستكمال إجراءات طلب التمويل الشخصي ، تقديم بطاقة أو رقم الأيبان البنكي الخاص بالعميل.

مزايا التمويل الشخصي من شركة النايفات للتمويلرابط التقديم على تمويل شركة النايفات بدون كفيل ولا تحويل الراتب وشروط طلب المنتجالأوراق والمستندات المطلوبة للاستفادة من تمويل شركة النايفات