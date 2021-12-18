هولندا.. مطالبات صحية بالإغلاق المشدد لكبح تفشى أوميكرون

جدة - نرمين السيد - وجاء ذلك بعد أيام قليلة من تمديد الإغلاق الجزئى حتى يناير 2022.

ونقلت محطة "آر.تي.إل نيوز" وصحيفة "إن.آر.سى هاندلسبلاد" عن مصادر فى لجنة الخبراء، التى لا يتم إعلان توصياتها إلا بعد أن تتخذ الحكومة قراراتها ذات الشأن، بأنها أوصت بإغلاق جميع المتاجر باستثناء الضرورية منها.

وقال وزير الصحة هوغو دى غونغ للصحفيين على هامش اجتماع لمجلس الوزراء الجمعة، إن لديه "مخاوف كبيرة" بشأن الانتشار السريع لـ"أوميكرون"، الذى ظهر بعد وقت قصير من بدء انحسار موجة سابقة من الإصابات فى هولندا.

وأضاف: "لن أقول ما هى الإجراءات الإضافية التى قد تكون ضرورية، والحكومة ستأخذ بنصيحة خبراء الصحة".

ومن المقرر أن تجتمع حكومة رئيس الوزراء مارك روته مع مستشارى الصحة يوم السبت قبل البت فى الإجراءات الجديدة.