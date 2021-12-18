المكسيك: تسجيل 2650 إصابة و211 وفاة جديدة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وأشارت إلى أن إجمالى الإصابات فى البلاد بلغ 3 ملايين و930015 حالة، فيما بلغ إجمالى الوفيات 297567 حالة.

ويؤكد المسؤولون المكسيكيون أن "الأعداد الحقيقية لإصابات ووفيات (كوفيد-19)، من المرجح أن تكون أكبر بكثير من الأرقام الصادرة عن الوزارة".

ووفقا لوكالة "رويترز"، أكدت وزارة الصحة المكسيكية، فى تقريرها عن الوضع الوبائى، إن إجمالى الوفيات بلغ 297 ألفًا و356 حالة، فيما تخطت حصيلة الإصابات 3.92 مليون حالة، منذ بدء الجائحة.

وتأتى المكسيك فى المركز الـ 15 عالميًا من حيث عدد الإصابات بـ كورونا، والرابع تسجيلًا لـ الوفيات الناجمة عن الجائحة.

وذكرت بيانات منفصلة نشرت فى الآونة الأخيرة، أن العدد الفعلى لـ ضحايا كورونا قد يكون أعلى 60% على الأقل من الرقم الرسمى.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات بـ كورونا، تليها الهند، ثم البرازيل وبريطانيا وروسيا وتركيا وفرنسا وإيران والأرجنتين وإسبانيا وكولومبيا وإيطاليا وألمانيا وإندونيسيا والمكسيك وبولندا.

كورونا حول العالم

وأفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع إجمالى عدد الإصابات بفيروس كورونا فى العالم إلى أكثر من 272.1 مليون إصابة، وإجمالى الوفيات إلى أكثر من 5.3 مليون وفاة.

ووفقًا لبيانات الجامعة بلغ إجمالى الإصابات بفيروس كورونا فى العالم 272 مليونًا و197 الفًا و443، وإجمالى الوفيات خمسة ملايين و329 ألفًا و536.