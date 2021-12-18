ووفقا لوزارة الصحة بالولاية، فإن حوالى 8% من جميع اختبارات كوفيد كانت إيجابية، أى ما يعادل تقريبا ضعف المعدل المسجل قبل أيام.
وقالت هوشول فى بيان صحفى يوم الجمعة: "زيادة حالات الإصابة بكوفيد -19 فى فصل الشتاء تذكير بأن الوباء لم ينته بعد ويجب علينا أن نحرص بشكل أكبر على الحفاظ على سلامتنا وسلامة الآخرين".
ويأتى أحدث تقرير فى الوقت الذى تكافح فيه الولايات المتحدة الحالات المتزايدة الناجمة عن متغير "دلتا" بينما ينتشر متغير "أوميكرون" المكتشف حديثا بسرعة.
وشكل متحور "أوميكرون" نسبة 13.1٪ من جميع حالات كوفيد فى نيويورك ونيوجيرسى الأسبوع الماضي، وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نيويورك تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ تفشى الوباء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.