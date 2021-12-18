نيويورك تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ تفشى الوباء

جدة - نرمين السيد - أعلنت حاكمة نيويورك كاثى هوشول يوم الجمعة أن الولاية سجلت أكبر عدد من الإصابات الجديدة بكورونا فى يوم واحد منذ تفشى الوباء، حيث تجاوز عدد الإصابات الـ21000 حالة يوم الخميس.





ووفقا لوزارة الصحة بالولاية، فإن حوالى 8% من جميع اختبارات كوفيد كانت إيجابية، أى ما يعادل تقريبا ضعف المعدل المسجل قبل أيام.

وقالت هوشول فى بيان صحفى يوم الجمعة: "زيادة حالات الإصابة بكوفيد -19 فى فصل الشتاء تذكير بأن الوباء لم ينته بعد ويجب علينا أن نحرص بشكل أكبر على الحفاظ على سلامتنا وسلامة الآخرين".

ويأتى أحدث تقرير فى الوقت الذى تكافح فيه الولايات المتحدة الحالات المتزايدة الناجمة عن متغير "دلتا" بينما ينتشر متغير "أوميكرون" المكتشف حديثا بسرعة.

وشكل متحور "أوميكرون" نسبة 13.1٪ من جميع حالات كوفيد فى نيويورك ونيوجيرسى الأسبوع الماضي، وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.