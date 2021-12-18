رابط التسجيل في برنامج حاضنات الأعمال الصناعية و شروط الاستفادة

يبحث عدد كبير من العاملين في مجال الصناعة داخل المملكة العربية السعودية عن رابط التسجيل في برنامج حاضنات الأعمال الصناعية وهذا بعد أن تم إطلاق هذه الخدمة من قبل صندوق الأمير سلطان بن عبد العزيز وجامعة الملك سعود لمساندة و مساعدة رجال الأعمال الذين يعملون في المجال الصناعي و الطاقة و التعدين، لهذا يبحث جميع العاملين في هذا المجال عن شروط الاستفادة من هذا البرنامج و خطوات التسجيل في برنامج حاضنات الأعمال الصناعية ومن خلال هذا المقال سنقدم لكم كافة التفاصيل المتعلقة ببرنامج حاضنات الأعمال الصناعية.

لكي تستطيع الاستفادة من برنامج حاضنات الأعمال الصناعية لابد من التسجيل في البرنامج برقم الهوية، وخطوات التسجيل هي:

أولاً قم بالدخول إلى الموقع الرسمي لبرنامج حاضنات الأعمال الصناعية.

سيظهر لك الصفحة الرئيسية بالضغط على كلمة تسجيل.

سيتطلب منك كتابة بعض البيانات الشخصية من تاريخ الميلاد، نوع الوظيفة.

قم بالضغط على كلمة التالي.

ثم استكمال كافة البيانات.

قم بالضغط على تسجيل.

هكذا سيتم تسجيلك في برنامج حاضنات الأعمال الصناعية.

هناك بعض الشروط التي تم وضعها من قبل الحكومة السعودية للاستفادة من برنامج حاضنات الأعمال الصناعية و شروط هي:

يشترط على المتقدم في برنامج حاضنات الأعمال الصناعية أن يكون سعودي الجنسية.

لابد من أن يكون المشروع المقدم له منفعه اجتماعية واقتصادية.

يشترط أن يكون المشروع المقدم من ضمن القطاعات التي تم تحديدها من قبل تمويل الصندوق وهم الصناعة، الطاقة، الخدمات اللوجستية، التعدين.

لا يتم قبول المشروعات التي تم إيقاف تمويلها في هذه الأوقات.

هناك العديد من الخدمات و المزايا التي يقدمها برنامج حاضنات الأعمال الصناعية وأهم تلك الخدمات ما يلي:

توفير الدعم المادي للمشاريع الجديدة التي تهدف إلى منفعة اقتصادية.

ربط كافة المشاريع و الشركات الصغيرك الجديدة بالمشاريع الاستثمارية الكبيرة.

توفير القروض النقدية لأصحاب للمشاريع الجديدة من قبل الصندوق.

الرد على كافة الاستفسارات القانونية و المالية حول المشاريع الجديدة.

وهناك العديد من المزايا و الخدمات التي يقدمها برنامج حاضنات الأعمال الصناعية.