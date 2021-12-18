فرنسا.. إنقاذ عشرات المهاجرين من الغرق في بحر المانش

أعلنت السلطات الفرنسية، الجمعة، أنّها أنقذت قبالة مضيق "با دو كاليه" في بحر المانش، الخميس، 138 مهاجراً أبحروا على متن قوارب متهالكة من ساحل البلاد الشمالي في محاولة للوصول إلى إنجلترا.

وقالت مديرية الأمن في المانش وبحر الشمال في بيان إنّ "المركز الإقليمي لعمليات المراقبة والإنقاذ في غري-نيه أُخطر بأنّ العديد من القوارب التي تحاول عبور القناة تواجه صعوبة في المضيق".

وأضافت أنّه على الإثر قامت سفينتان تابعتان للبحرية الوطنية الفرنسية وزورقان تابعان للجمعية الوطنية للإنقاذ البحري بإنقاذ ما مجموعة 138 مهاجراً وإعادتهم إلى الساحل الفرنسي.

ووفقاً للبيان فقد نقل جميع المهاجرين الذين تمّ إنقاذهم إلى مرافئ غرافلين وكاليه وبولونيي-سور-مير وتولّت أمرهم شرطة الحدود وفرق الإطفاء.

ومنذ نهاية 2018 تزايدت عمليات عبور المانش باتجاه المملكة المتّحدة، على الرّغم من التحذيرات المتكرّرة من السلطات التي تشدّد على خطورة هذا النوع من الهجرة بسبب كثافة حركة المرور والتيارات القوية وحرارة المياه المنخفضة.

وبحسب السلطات الفرنسية، فقد حاول نحو 15400 مهاجر عبور المانش في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، بينهم 3500 "كانوا يعانون من مصاعب حين أنقذوا" وأُعيدوا إلى السواحل الفرنسية.

وتمثّل هذه الحصيلة زيادة كبيرة في أعداد المهاجرين غير الشرعيين من فرنسا إلى بريطانيا بالمقارنة مع السنوات السابقة، إذ إنّ العام 2020 بأسره سجّل عبور أو محاولة عبور حوالي 9500 مهاجر مقابل 2300 مهاجر في 2019 و600 في 2018.