دعم فوري للمرأة المطلقة والأرمل في الضمان الإجتماعي المطور الشروط وكيفية التسجيل

تقوم المملكة متمثلة فى وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بدعم المطلقات والأرامل ومن ليس لديهم عائل والكثير من هذه الحالات تساعدهم بشتى طرق المساعدة وفى جميع المجالات وقد وفرت لهم المنصات الالكترونية للتقديم حتى يتم توصيل المساعدة المطلوبة لهم إما بمسكن مناسب أو ماديا أو توفير سيارة لمن هو أكثر إحتياجا لها أو دعم للاولاد بالمدارس او غيرها من صور الدعم، حتى يتمكنوا من الاستمرار في عيش حياة طبيعية ومواجهة صعوبات الحياة اليومية حيث يمكن لأي امرأة سعودية أو متزوجة من سعودي وكانت أم لطفل معاق أو يتيم ففي تلك الحالة سيكون بإمكانها الحصول على الدعم المادي من الضمان الإجتماعي، ومن خلال المقال الخاص بنا سوف نوضح شروط الحصول على الدعم وخطوات وكيفية التسجيل فى الضمان الاجتماعي المطور بعد التحديث حتى يحصل من يستحق على الدعم كاملا ويضع فى حسابه بالمصرف المسجل فيه.

الشروط الواجب توافرها للحصول على الدعم الخاص للمراة المطلقة من الضمان الاجتماعي المطور:

للحصول على الدعم يجب أن تتوفر بها عدة شروط ومن أهمها مايلي:

يجب ان تكون سعودية الجنسية او زوجة لرجل سعودي ومقيمة بالمملكة اقامة كاملة.

ان تكون المراة المطلقة او الارملة او ام لطفل سعودي معاق او يتيم الاب وليس لها اي عائل وتعيش وحيدة.

يشترط للحصول على الدعم الا تعمل في اي جهة.

يجب ان يكون ليس لها اي دخل من اى مصدر.

يجب توفر حساب جاري لها في اي مصرف باسم المراة المطلقة لكي تتلقى الاموال على حسابها في حال الموافقة على طلبها للحصول على الدعم.

كيفية التسجيل للحصول على دعم الضمان المطور للمرأة المطلقة:

لكي تستفيد المراة المطلقة من الدعم يجب التسجيل بالموقع الإلكتروني كما بالخطوات الاتية:

اولا الدخول الى الموقع الالكتروني موقع الضمان الاجتماعي الجديد.

ثم يتم الانتقال إلى الملف الموحدومن خلاله نقوم بملء جميع البيانات الشخصية الخاصة بمقدم الطلب شاملة بيانات المسكن والدخل الشهري والمُعالين والأملاك الخاصة وغيرها من البيانات المطلوبة.

نقوم بالضغط على كلمة تسجيل ثم ملئ البيانات المطلوبة كالتالي:

رقم الهوية الخاص بالشخص. تاريخ الميلاد. بالإضافة إلى رقم الهاتف. إدخال كلمة السرالمؤقتة التي تم استقبالها على رسائل الجوال لتفعيل رقم الهاتف على المنصة، ثم الضغط على كلمة «مصادقة».