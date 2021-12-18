“ترقب” نتيجة مباراة قطر ومصر اليوم في كأس العرب 2021.. هل يفوز منتخب قطر ضد مصر بالمركز الثالث؟

نتيجة مباراة قطر ومصر اليوم في نهائي كأس العرب 2021. نتابعها معكم بكافة تفاصيلها بشكل لحظي من خلال هذا المقال. حيث يلتقي منتخب قطر ضد منتخب مصر اليوم على ملعب ستاد 974 لتحديد صاحب المركز الثالث والرابع في بطولة كأس العرب التي تختتم فعالياتها اليوم. وقد نجح منتخب قطر في قطع شوط مثير خلال منافساته في البطولة العربية لهذا الموسم وحقق صاحب الأرض نتائج إيجابية في مبارياته التي خاضها حتى وصل إلى مباراة نصف النهائي التي خسرها بهدفين مقابل هدف أمام منتخب الجزائر. وعلى الجهة المقابل حقق منتخب مصر أداءًا متميزًا في مسيرته ببطولة كأس العرب. حتى أقصاه منتخب تونس بهدف نظيف في مباراة نصف نهائي البطولة العربية. ونتابع معكم في السطور التالية نتيجة مباراة قطر ومصر اليوم في كأس العرب.

نتابع معكم فيما يلي نتيجة مباراة قطر ومصر اليوم في نهائي بطولة كأس العرب 2021. والتي تقام ظهر اليوم السبت. على ملعب ستاد 974. حيث تنطلق فعاليات المباراة بحلول الساعة الثانية عشر 12:00 ظهرًا بتوقيت مصر. وسيكون موعد مباراة قطر ومصر اليوم بتوقيت قطر والمملكة العربية السعودية والكويت في تمام الساعة الواحدة ظهرًا 1:00 مساءً. فيما سيكون موعد المباراة بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة في تمام الساعة الثانية 2:00 ظهرًا. وفي غضون ذلك نرصد لكم لحظة بلحظة نتيجة مباراة قطر ومصر اليوم في كأس العرب.

منتخب قطر 0:0 منتخب مصر

تحمل نتيجة مباراة قطر ومصر اليوم في كأس العرب. توقعات لا محدودة لتحديد من سيفوز بالمركز الثالث من البطولة العربية. وذلك بعد خيبة الأمل التي تلقاها المنتخب القطري في مباراته الأخيرة ضد منتخب الجزائر. وفي غضون ذلك نستعرض معكم نتيجة مباراة قطر التي حققها خلال مسيرته في بطولة كأس العرب 2021. فقد فاز منتخب قطر في المباراة الإفتتاحية الأولى التي خاضها أمام نظيره منتخب البحرين بنتيجة 1-0. وكانت نتيجة مباراة قطر ضد منتخب عمان في مباراة الجولة الثانية التي أقيمت يوم الجمعة الماضية خلال يوم الثالث من شهر ديسمبر 2021. والتي فاز فيها منتخب قطر بنتيجة 2-1.

وكانت نتيجة مباراة قطر ضد منتخب العراق في مباراة الجولة الثالثة والتي أقيمت في يوم السادس من شهر ديسمبر الجاري. قد فاز فيها منتخب قطر بنتيجة 3-0. إضافة إلى ذلك فقد تغلب المنتخب القطري على نظيره الإماراتي في لقاء ربع نهائي كأس العرب 2021 بنتيجة 5 أهداف مقابل لا شيئ. وأخيرًا في لقاء النصف نهائي خسر منتخب قطر أمام نظيره الجزائري بهدفين مقابل هدف واحد.

وفي إطار استعراضنا لنتائج مباريات قطر ومصر خلال مسيرتهم الكروية ببطولة كأس العرب لهذا الموسم. نشير إلى أن منتخب مصر نحج في تحقيق نتائج إيجابية متميزة في مشواره الكروي بالبطولة العربية. حيث فاز منتخب مصر في مباراة الجولة الأولى ضد منتخب لبنان بنتيجة 1-0. فيما كان نتيجة مباراة مصر ضد منتخب السودان في مباراة الجولة الثانية 5-0.

وخاض المنتخب المصري لقاءًا مثيرًا أمام منتخب الجزائر والذي انتهى بتعادل المباراة بنتيجة 1-1. وتلاها بعد ذلك بالفوز على منتخب الأردن في لقاء ربع نهائي البطولة بنتيجة 3-1. فيما كان اللقاء الأخير في نصف نهائي البطولة مفاجأ للمنتخب المصري الذي خسر أمام نظيره التونسي بنتيجة هدف نظيف في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

من المقرر أن يتم بث مباراة قطر ومصر اليوم في نهائي كأس العرب 2021. من خلال القنوات الناقلة مجانًا والتي هى :

قناة 1beIN Sports HD .

وعلى قناة 2 beIN Sports HD.

وتنقل المباراة أيضًا قناة الكأس القطرية الرياضية المفتوحة.

وقناة أون تايم سبورت.

وفيما يلي نتعرف على تردد القنوات الناقلة لمباراة قطر ومصر اليوم. والتي هى كالتالي:

القمر الصناعي : نايل سات

التردد : 11084 (H)

معدل الترميز : 27500

الاستقطاب : أفقي

الجودة : HD

معامل تصحيح الخطأ : 3/2

القمر الصناعي : نايل سات

التردد : 11054 (H)

معدل الترميز : 27500

الاستقطاب : أفقي

الجودة : HD

معامل تصحيح الخطأ : 3/4

القمر الصناعي : سهيل سات

التردد : 11585 (V)

معدل الترميز : 27500

الاستقطاب : عمودي

الجودة : SD

معامل تصحيح الخطأ : 2/3

القمر الصناعي : نايل سات

التردد : 11919 (H)

معدل الترميز : 27500

الاستقطاب : أفقي

الجودة : HD

معامل تصحيح الخطأ : 5/6

اسم القناة: قناة الكأس القطرية

القمر الصناعي : عرب سات

التردد : 12245 (H)

معدل الترميز : 27500

الاستقطاب : أفقي

الجودة : SD

معامل تصحيح الخطأ : ¾