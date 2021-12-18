كيفية حل الواجبات المدرسية ورفعها على منصة مدرستي الشرح بالتفصيل

تقدم منصة مدرستي العديد من الخدمات المدرسية لطلابها فى جميع المراحل الدراسية، وظهرت أهميتها بعد جائحة كورونا لما لها من فاعلية فى التعليم عبر المنصة وخاصة بعد الإجراءات الإحترازية من تفشى الفيروس وتحوراته، حيث تقدم منصة مدرستي الواجبات المدرسية اللازمة للطلبة في المرحلة الإبتدائية وهي الفئة التي تم إستمرار تلقيها التعليم من خلال التعليم عن بعد، خلال العام الدراسي الحالي ويتمكن الطلبة من خلال المنصة من الحصول على الحصص الإفتراضية، وكذلك الحصول على الواجبات وحلها والإختبارات والأنشطة المدرسية المتنوعة التي تحاكي الدراسة النظامية في المدارس،كما يتمكن الطلبة من خلالها من حل الواجبات التي يضعها لهم المدرس ومنها الواجبات المنزلية التي يتم تحميلها على جهاز الكمبيوتر ويقوم الطالب بحل الواجب ثم يتم تحويله إلى صيغة بي دي إف، ثم ضغطه إذا كان حجم الملف كبير والدخول على المنصة ويتم رفع الواجبات المنزلية للمعلم المختص والمسؤول عن ذلك، وتعمل المنصة على مساعدة الطلبة في تلقي الشرح حيث ان طلبة المرحلة الابتدائية تقوم بالدخول على المنصة في المواعيد المقررة لهم والتي تبدأ من الساعة الثالثة عصراً، ثم تنضم الى الحصص الافتراضية والاستفادة مما يتم من خلال المنصة.

كيفية الحصول على الواجبات والعمل على حلها ورفعها على المنصة:

يمكن للطالب عمل الواجب ورفعه من خلال منصة مدرستي، ونظراً لتزايد الأسئلة حول كيفية رفعها نعرض لكل متابعينا من خلال هذا المقال كيفية الحصول على الواجبات والعمل على حلها ورفعها على المنصة:

اولا الدخول موقع مدرستي الإلكترونية .

ثانيا يتم تسجيل الدخول على المنصة من خلال حساب الطالب .

اختيار أيقونة التحكم لمعرفة الواجبات والمقرر الدراسي

الضغط على أيقونة الواجبات للتمكن من حلها ورفعها.

ويتم رفعها أيضاً من خلال تحميلها على الكومبيوتر بعد حلها

وفي النهاية يقوم الطالب بعد الانتهاء من حل الواجبات المدرسية يتم رفعها على منصة مدرستي.

كيفية رفع الواجبات المدرسية على منصة مدرستي:

يمكن من خلال منصة مدرستي رفع الواجبات المنزلية الى المدرسين كل بمادته وواجباته من خلال المنصة وكذلك يمكن حل الواجبات على المنصة ذاتها كما بالخطوات الاتية: