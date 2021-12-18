تعرف على الحصيلة النهائية لعدد إصابات ووفيات كورونا حول العالم

جدة - نرمين السيد - وتم تسجيل إصابات الفيروس فى أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة فى الصين فى ديسمبر 2019.
وفى ما يلى قائمة بالدول العشر الأولى من حيث الإصابات:
الدول والمناطق إجمالى الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 806214 50595139
الهند 476869 34726049
البرازيل 617521 22204941
بريطانيا 146937 11097851
روسيا 592193 10131646
تركيا 79828 9115162
فرنسا 120983 8399846
ألمانيا 107330 6688860
إيران 130992 6167650
إسبانيا 88667 5422168
عربيا، حل العراق بالمرتبة الأولى وبالترتيب 25 (عالميا) مسجلا 24042 وفاة و2090026 إصابة، تلاه الأردن (41 عالميا) بواقع 12151 وفاة و1031549 إصابة، وجاء المغرب بالمرتبة الثالثة (45 عالميا) بـ14798 حالة وفاة و951984 إصابة، فالإمارات رابعا (49 عالميا) بواقع 2151 وفاة و743586 إصابة، ومن ثم تونس بالمركز الخامس عربيا (50 عالميا) بـ25450 وفاة و720518 إصابة بالفيروس.
وتعتمد رويترز فى إحصاءاتها على بيانات وزارات الصحة وتصريحات المسؤولين الحكوميين فى كل بلد.
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