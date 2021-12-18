قبل مواجهة توتنهام وليفربول.. كونتي يتحدث عن "نقطة قوة" صلاح

أشاد مدرب فريق توتنهام الإنجليزي أنطونيو كونتي باللاعب المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين يوم الأحد.
وقال كونتي إن فريقه سيواجه أحد أفضل اللاعبين في العالم وهو محمد صلاح، مضيفا: "أعتقد أنه أحد أفضل اللاعبين في العالم. خلال المباريات رأينا أنه يسجل أو يقدم تمريرات حاسمة".
وبحسب موقع "ليفربول إيكو"، أجاب كونتي عندما سئل عن مدى فاعلية وجودة صلاح قائلا إنه "لاعب حاسم للغاية.. خلال المباريات، في كل مرة يحصل فيها على الكرة يكون خطرا. لقد تحسن كثيرا، أتذكره عندما لعب في إيطاليا".
ولعب محمد صلاح قبل انتقاله لفريق ليفربول الإنجليزي لكل من فيورنتينا وروما الإيطاليين.
وأضاف مدرب توتنهام: "الآن تحسن بشكل لا يصدق. الآن أعتقد أنه أحد أفضل اللاعبين في العالم وفي كل مباراة يكون حاسمًا للغاية".
يذكر أنه تأجلت مباراتان لتوتنهام أمام برايتون وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي بعد تفشي فيروس كورونا في الفريق.
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