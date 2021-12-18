فرنسا.. إنقاذ 138 مهاجرا حاولوا عبور المانش إلى بريطانيا

جدة - نرمين السيد - وقالت مديرية الأمن فى المانش وبحر الشمال إن "المركز الإقليمى لعمليات المراقبة والإنقاذ فى غري-نيه أُخطر بأن العديد من القوارب التى تحاول عبور القناة تواجه صعوبة فى المضيق".
وأضافت أن سفينتين تابعتين للبحرية الفرنسية وزورقين تابعين للجمعية الوطنية للإنقاذ البحرى أنقذت 138 مهاجرا وأعادتهم إلى الساحل الفرنسي.
وأضافت أنه تم نقلهم إلى مرافئ غرافلين وكاليه وبولونيي-سور-مير وتولت أمرهم شرطة الحدود وفرق الإطفاء.
ومنذ نهاية 2018 تزايدت عمليات عبور المانش باتجاه المملكة المتحدة، على الرغم من التحذيرات المتكرّرة من السلطات التى تشدّد على خطورة هذا النوع من الهجرة بسبب كثافة حركة المرور والتيارات القوية وحرارة المياه المنخفضة.
وحسب السلطات الفرنسية، فقد حاول نحو 15400 مهاجر عبور المانش فى الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، بينهم 3500 "كانوا يعانون من مصاعب حين أنقذوا" وأُعيدوا إلى السواحل الفرنسية.
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