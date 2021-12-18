توخيل يكشف "سر" تراجع نتائج تشلسي

قال الألماني توماس توخيل مدرب تشلسي الإنجليزي إن النتائج المتواضعة للفريق لا تعكس أداءه في الملعب، مضيفا أن لاعبيه يجدون صعوبة في التعامل مع الإشادة وقد يكون ذلك أحد الأسباب العديدة التي تفسر تراجع النتائج.

وفاز فريق المدرب الألماني بثلاث بين آخر 7 مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم وتراجع من صدارة الترتيب للمركز الثالث، متأخرا بفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر و3 عن ليفربول بعد 17 مباراة.

وتعادل تشلسي على أرضه 1-1 مع إيفرتون وخسر 3-2 على ملعب وستهام يونايتد في وقت سابق هذا الشهر، بينما أهدر نقاطا أيضا أمام مانشستر يونايتد وبيرنلي الشهر الماضي.

وأضاف توخيل: "نقدم أداء جيدا وفي بعض الأحيان جيدا للغاية، لكن لا نحقق نتائج جيدة. هذا بالضبط الموقف الذي لا تريد أن تكون فيه. أداء جيد بدون نتائج هو أسوأ موقف".

وتابع: "لا أري أين قدمنا مباراة سيئة ربما أمام وست هام وأرفض تحليل مباراة إيفرتون من النتيجة. عندما تنظر للنتائج فقط في كرة القدم فقد تتعرض للتضليل بشكل كبير. النتائج الأخيرة ليست ما كنا نتوقعه أو نستحقه".

وذكر المدرب الألماني: "ربما نعاني أيضا عند الإشادة. لا أعتقد أنه سبب واحد، من الصعب قبول ذلك حتى بالنسبة لي لأننا نبحث دائما عن الأسباب ونريد دائما الحصول على دليل ونسعى لتحقيق نتيجة تعكس الأداء".

وسيلعب تشلسي على أرض ولفرهامبتون واندرارز صاحب المركز الثامن، الأحد.