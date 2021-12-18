البرازيل تعلن تسجيل 4079 إصابة جديدة بفيروس كورونا و206 وفيات

جدة - نرمين السيد - وأفادت وزارة الصحة البرازيلية يوم أمس فى بيان لها, بأن العدد الإجمالى للوفيات بالفيروس فى البلاد أرتفع إلى 617601 ، وهو ثانى أعلى عدد وفيات فى العالم بعد الولايات المتحدة.

وتبقى الإحصاءات غير كاملة لعدم تقديم ست من الإدارات الاتحادية السبع والعشرين إحصاءات محدثة بسبب واقعة تسلل إلكترونى يوم الجمعة.

تأتى البرازيل فى المرتبة الثانية على مستوى العالم فى أعداد الوفيات الناجمة عن كورونا بعد الولايات المتحدة، والثالثة بعد أمريكا والهند تسجيلا للإصابات.

وأفادت تقارير صحفية، بأن العدد الفعلى لحصيلة الإصابات الإجمالية واليومية بـ كورونا، قد يختلف بشكل ملموس عما يرد فى الإحصاءات اليومية، مرجعة السبب إلى أن الفحوص لم تشمل كل المصابين.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات بـ كورونا، تليها الهند ثم البرازيل وبريطانيا وروسيا وتركيا وفرنسا وإيران والأرجنتين وإسبانيا وكولومبيا وإيطاليا وألمانيا وإندونيسيا والمكسيك وبولندا.