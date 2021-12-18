طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور لعام 1443، لقد أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تجديد وتطوير الضمان الاجتماعي، ولقد أكدت الوزارة أن النظام الجديد قد اتاح الفرصة أمام الكثير للاحقية بفوز الحصول على الضمان الاجتماعي الجديد، وهذا يرجع إلى الهدف من رفع مستوى معيشتهم، والقدرة على مواجهة متطلبات الحياة، كما حددت الوزارة باقة من الشروط التي يلزم توافرها في من يريد تقديم طلب الحصول على الضمان الاجتماعي المطور لعام 1443، ويمكن القول إن نظام الاجتماعي الجديد يستهدف الفئات الأشد حاجة داخل المملكة العربية السعودية.

أن يكون المتقدم للحصول على طلب الضمان الاجتماعي سعودي الجنسية

يلزم أن يكون المتقدم دائم التواجد داخل أراضي المملكة

يشترط عدم إقامة المتقدم داخل دار من ديار الإيواء الحكومية كالسجون أو مراكز الرعاية الاجتماعية والصحية وخلافه

أن يكون الحد الادنى لأجر المتقدم 1100 ريال سعودي، والحد الادنى لفرد الواحد 550 ريال سعودي

أن يوفر كافة الشروط المحددة .

الأرامل والمطلقات سوء كانت سعودية أو اجنبية متزوجة من سعودي الجنسية

الأيتام ومتحدي الإعاقة

أبناء المرأة السعودية المتزوجة من أجنبى.

الدخول الرابط الإلكتروني الخاص بالضمان الاجتماعي

النقر على أيقونة خدمات إلكترونية

الضغط على انشاء حساب جديد

تعبئة كافة البيانات المطلوبة من رقم هوية ورقم جوال وتاريخ الميلاد وخلافه

تعين كلمة المرور الجديدة

إدخال رمز التفعيل

النقر على زر تسجيل.

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فتحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية باب التسجيل للحصول على الضمان الاجتماعي من يوم السبت الموافق العشرون من شهر نوفمبر الماضي، وكما ذكرت الوزارة أن باب التسجيل سوف يكون متاح لمدة ٦ أشهر، حي٣سوف يتم غلق باب التسجيل في يوم تاريخه الثالث والعشرون من شهر مايو 2022 القادم، ومن المعروف انه يتم صرف الضمان للمستحقين بصورة شهرية، وما يجب ذكره ان الضمان الاجتماعي الجديد لم يهتم بعمر أو سن المستحقين أو حالتهم الاجتماعية، إنما نظرته الأهم إلى الحد الأدنى لراتب المتقدم.