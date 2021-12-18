“أعرف” نتيجة مباراة الجزائر وتونس اليوم 2021/12/18 في نهائي كأس العرب هنا النتيجة والتفاصيل

متابعينا الأعزاء من خلال موقع ثقفني في الوطن العربي الكبير، محبي وعشاق الكرة العربية يبحثون عن نتيجة مباراة الجزائر وتونس اليوم في وتفاصيل نهائي كأس العرب قطر 2021، اللقاء المتوقع أن يكون ناري بين كبيري القارة الأفريقية والمنطقة العربية، بعد وصولهما لنهائي البطولة اللقاء يحتضنه درة الملاعب القطرية ملعب البيت، اليوم السبت في الرابعة بعد العصر بتوقيت كلاً من الجزائر وتونس السادسة بتوقيت قطر والسعودية، الفريقين خاضا العديد من المباريات الصعبة في طريق الوصول إلي النهائي، ويحلمان برفع الكأس اليوم والحصول على جائزة أل 5 مليون دولار، ينقل اللقاء عبر قناتين هما بي إن المجانية وقناة الكأس المفتوحة.

الجزائر 0 تونس 0

مباراة نهائي كأس العرب قطر 2021

تأـهل المنتخب الجزائري كثاني المجموعة بفارق البطاقات الحمراء والصفراء خلف المنتخب المصري، بعد أن فاز في دور المجموعات على كلاً من السودان ولبنان، وتعادل مع منتخب مصر، وفي الدور ربع النهائي تغلب على المنتخب المغربي القوي بركلات الترجيح من نقطة الجزاء، ليلاقي في الدور نصف النهائي المنتخب العنابي، ويقصيه من البطولة وسط جماهيره بنتيجة 2-1 ويتأهل إلي نهائي البطولة.

نتيجة مباراة الجزائر وتونس في نهائي كأس العرب

بينما المنتخب الوطني التونسي حقق الفوز في دور المجموعات في مباراتين أمام المنتخب الموريتاني والمنتخب الإماراتي، وتلقى الخسارة الوحيدة له في البطولة من المنتخب السوري، وفي الدور الثاني دور ربع النهائي تخطى المنتخب العماني بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، ليصل للدور النصف النهائي ويعبر موقعة صعبة أمام المنتخب المصري بهدف دون مقابل، سجله اللعب المصري في الثواني الأخيرة في مرماه بالخطأ ليتأهل نسور قرطاج للنهائي اليوم أمام محاربي الصحراء.

ملخص مباراة الجزائر وتونس اليوم

متابعينا في كل مكان من المحيط إلي الخليج سوف نكون معكم لحظة باللحظة مع أنطلاق المباراة، نقدم لكم تقاصيها حتى تكونوا على علم بالنتيجة من خلال متابعة دقيقة للقاء، وسنوافيكم بتقارير عن المباراة من نسب أستحواز لكلا الفريقين وأخطر الفرص التي سنحت لكلا المنتخبين، عقب أنطلاق اللقاء اليوم في الثالثة بالتوقيت العالمي توقيت غرينتش أبقو معنا.