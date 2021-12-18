لقطات تحبس الأنفاس.. هروب من النيران بطريقة مذهلة

رصدت الكاميرا لحظات لصادمة لشقيقين مراهقين أثناء هروبهما من النيران التي حاصرتهما في مبنى سكني بمدينة نيويورك الأميركية.
وتظهر اللقطات التي تحبس الأنفاس مراهقة، وقد تعلقت في إحدى نوافذ منزلهما الذي يقع في الطابق الرابع، فيما كانت أعمدة الدخان تتصاعد من الداخل.
وبعد قليل ظهر شقيقها الثاني، وانتظرت المراهقة حتى أخذت شقيقها إلى أنابيب المبنى، حيث كانت تمسك به، ونجح الاثنان في الهبوط بأمان على الأرض.
وفي الأثناء، زادت النيران استعارا في المنزل وخرجت ألستها من النافذة.
وسارع الجيران إلى نصب ملاءة كبيرة على الأرض لتلقي الشقيقان عند سقوطهما.
ورغم أن رجال الإنقاذ وصلوا بعد 4 دقائق من بلاغ تلقوه بشأن الحادثة، إلا أن المراهقين واصلا عملية الهبوط المخفية، ووصلا بأمان إلى الأرض ، وجرى نقلهما إلى المستشفى وحالتهما مستقرة.
وتبين فيما بعد أن المراهقة تبلغ من العمر 18 عاما وشقيقها 13 عاما، في حين أسفر الحادث عن إصابة والدتهما بجروح خطيرة ومقتل صديقها.
وذكرت شرطة نيويورك أن الحريق أدى أيضا إلى إصابة 3 أشخاص بجروح خطيره، و4 آخرين بجروح لا تهدد حياتهم.
وتحقق السلطات فيما إذا كانت بطارية الليثيوم على الدراجات الإلكترونية الموجودة في الشقة تسببت في الحريق.
ووقعت الحادثة، الخميس الماضي، في حي "إيست فيليج" بمنطقة مانهاتن في مبنى مكون من 14 طابقا.
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