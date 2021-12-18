واشنطن تعلن معاقبة زعيم جماعة مسلحة فى إفريقيا الوسطى

جدة - نرمين السيد - وقال أنتونى بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، فى بيان عن الوزارة، إن هذا الإجراء يأتى اتصالا بارتكاب تلك الجماعة وزعيمها انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.

وأوضح الوزير أن هذه الجماعة المسلحة تستخدم عمليات القتل والاختطاف وسائر أعمال العنف، من أجل تنفيذ أهدافها، حيث هاجمت فى 15 نوفمبر 2018 معسكرا للمشردين داخليا فى مدينة ألينداو بما نتج عنه مقتل عدد من الأفراد، وفى حادث آخر فى 15 مارس 2020 تم احتجاز وتعذيب 4 أفراد فى مدينة إمبوكى بأوامر من تلك الجماعة المسلحة.

وذكر بلينكن أن قرار داراسا بالتخلى عن اتفاق السلام لعام 2019 يمثل تهديدا إضافيا للاستقرار والسلم فى جمهورية أفريقيا الوسطى وتسبب فى انتهاكات لحقوق الإنسان ومزيد من معاناة مواطنى تلك الدولة.

ودعا الوزير الأمريكى كافة أطراف النزاع بالالتزام بإعلان رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى فوستان تواديرا بوقف إطلاق النار فى 15 أكتوبر الماضى والوقف الفورى للعمليات الهجومية والبدء فى حوار من أجل التوصل إلى حلول سلمية وسياسية.