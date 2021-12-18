الجيش الأسترالى يطور سفنًا حربية جديدة

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكر موقع "نيفيل نيوز" المتخصص فى الشؤون العسكرية، فقد شهد حوض بناء السفن الأسترالى "أوسبرن نوفيل"، مؤخرًا، احتفالية خاصة لإنزال السفينة الأساسية من طراز "أرافيورا"، والتى تسعى أستراليا لتطوير 12 سفينة منها لصالح سلاح البحرية فى الجيش الوطنى.

ومن جانبه، قال وزير الدفاع الأسترالى، بيتر داتون: "سفن الدوريات العسكرية الحديثة من طراز أرفيورا هى السفن المستقبلية الواعدة لحماية حدود بلادنا البحرية، هذه السفن ستشكل رصيدًا جيدًا لجيشنا فى المستقبل".

ومن المفترض أن يحصل سلاح البحرية الأسترالى على 12 سفينة جديدة من الطراز المشار إليه، على أن يتم تصنيع أول اثنتين منها فى حوض "أوسبورن نيفيل"، أما السفن العشر الأخرى سيجرى تصنيعها فى حوض عسكرى أسترالى آخر.

وبحسب التقرير، فإن طول كل سفينة من سفن أرفيورا يصل إلى 80 مترًا، وعرضها 13 مترًا، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 1640 طنًا، وتتحرك هذه السفن الحركة بسرعة 20 عقدة بحرية، وتقل 60 شخصًا، وتقطع مسافة 4440 ميلاً بحرياً فى كل مهمة.

كما تتسلح سفن أرافيورا برشاشات من عيار 12.7 ملميتر، ومدافع من عيار 40 ملميتر، ومنظومات لإطلاق الطوربيدات، إضافة إلى تجهيزها بزوارق سريعة صغيرة.