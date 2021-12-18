فاوتشى: انتشار أوميكرون فى نيويورك مسألة حتمية

وفى مؤتمر صحفى لفريق العمل الخاص بكورونا التابع للبيت الأبيض، أمس الجمعة، قال فاوتشى، إنه "فى ظل الزيادة الكبيرة فى عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا فى مدينة نيويورك، فإن السلالة المتحورة أوميكرون بلا شك ستنتشر سريعًا فى أنحاء الولايات المتحدة".
وتابع فاوتشى: "نعم، أوميكرون لديه قدرة أكبر على الانتشار.. نحن نرى ما يحدث فى مدينة نيويورك، حيث نسجل عددًا مؤلفًا من أكثر من رقمين، ليصبح المتحور الأكثر انتشار".
واعتبر فاوتشى أنه "مازال غير واضح ما إذا كان أوميكرون يسبب مرضًا أقل خطورة من السلالات المتحورة السابقة، كما تشير بعض التقارير السريرية الأولية من جنوب إفريقيا"، لافتًا إلى أنه يبدو أن أوميكرون لا يسبب مرضًا خطيرًا حتى الآن.
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