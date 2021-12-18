اليابان: مصرع 24 فى حريق أضرمه مريض داخل مستشفى

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "كيودو" اليابانية للأنباء، قالت مصادر من الشرطة اليابانية، اليوم السبت، إن الشرطة تشتبه فى أن رجل يبلغ من العمر 61 عامًا، قد أضرم الحريق، موضحة أن الرجل المشار إليه فى حالة خطيرة، إذ أنه كان من بين 27 ضحية للحريق الذى دمر الطابق الرابع من المبنى.
وأوضح شهود العيان فى العيادة أن المشتبه به ربما سكب سائلا من كيس ثم أشعل النار به، فيما تحقق الشرطة فى الحادث، حسبما ذكرت وكالة "كيودو".
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