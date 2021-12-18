نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تسجيل شهادة لقاح فيروس كورونا للمسافرين خارج الكويت على رابط https://vaxcert.moh.gov.kw في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسجيل شهادات التطعيمات الصادرة من خارج دولة الكويت للمسافرين، تعتبر خدمة موفرة من وزارة الصحة وتأتي على رابط خاص تم إطلاقه ضمن روابط الوزارة مما سيلزم أصحاب شهادات التطعيمات الخارجية تضمين بياناتهم كمسافرين يرغبون بالعودة للكويت سواء مواطنين او وافدين ويلزمهم تقديم طلب اعتماد لقاح تم أخذه اثناء التواجد بالخارج على بوابة وزارة الصحة من خلال تقديم كافة البيانات المتعلقة بنوع التطعيم وعد جرعات اللقاح وتاريخ تلقيه فضلاً عن إرفاق وثيقة الشهادات التطعيم تلك.

إعتماد وثائق/شهادات تطعيم كورونا للمسافرين خارج الكويت

تشهد محركات البحث لا سيما محرك جوجل عمليات بحث واسعة حول ما هو رابط تسجيل شهادات التطعيم الصادرة في الخارج، مما جعل الرابط تريند داخل الكويت تزامن مع تحديث رابط تسجيل شهادة التطعيم من وزارة الصحة، ويبحث كل شخص مسافر عن ما يجب القيام به لتسجيل اللقاح وماهي المعلومات المهمة للتزويد بها وهذا الشرح يتم فيه توضيح الاليات والخطوات المتبعة لتقديم شهادات التطعيم ضد لقاح كورونا نقدمها حصرياً عبر موقع ثقفني دوت كوم تابعونا.

رابط تسجيل لقاح ضد كورونا

خصصت وزارة الصحة الكويتية هذا الرابط لتسجيل التطعيمات ضد كوفيد19 الصادرة من خارج الكويت،

حيث سيتوجب من خلال الرابط تعبئة الحقول بالبيانات المطلوبة وإضافة المرفقات الخاص بشهادة التطعيم الخاصة بالمسافر.

كيف يمكنني اعتماد لقاح كورونا خارج الكويت

بعد الولوج لموقع تسجيل شهادة التطعيم ضد كورونا التابع لوزارة الصحة

يرجى تحديد نوع الإقامة فإذا كنت مواطن أو مقيم ستدخل الرقم المدني.

الحصول على رمز التحقق عبر البريد الالكتروني.

يتم تسجيل بيانات البطاقة المدنية+ البيانات الديموغرافية+ بيانات جرعات التطعيم

يتم إرفاق شهادة التطعيم وكذلك نسخة جواز السفر،

الإقرار بصحة جميع البيانات التي يسجلها مقدم طلب اعتماد اللقاح ضد كورونا بخارج الكويت

الضغط على إرسال الطلب.

الكاتب أخذ بالاعتبار الخطوات الصحيحة لإعتماد لقاح كورونا خارج الكويت تسهيلاً لتقديم الطلب، وقد تضمن أيضا إرفاق رابط تسجيل شهادات التطعيمات الذي توفره وزارة الصحة الكويتية.