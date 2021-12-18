العراق: تخصيص مليار دينار لمواجهة تداعيات السيول فى كردستان

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع"، قال بيان لمنظمة روانكة الخيرية إن "رئيس الإقليم قرر تخصيص مليار دينار سيتم صرفها عن طريق منظمة روانكة". وبحسب البيان، فمن المقرر تخصيص هذه الأموال "للمتضررين من السيول لتأمين الآثاث الضرورية داخل المنزل وتأمين الأغذية ومساعدات للعوائل التى تضررت أملاكها ومنازلها". كما أشار البيان إلى أن "عملية صرف هذه الأموال ستبدأ من اليوم، وبالتنسيق مع محافظ أربيل".

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