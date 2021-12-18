جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكرت "فرانس برس"، قال الجيش الأوكرانى فى بيان عبر فيسبوك، إن "الانفصاليين استهدفوا مواقعه بقذائف المورتر"، مضيفًا: "أصيب جندى بجروح قاتلة، وجرح جندى آخر".
وتحارب كييف تمردًا مؤيدًا لموسكو فى منطقتين منفصلتين على الحدود مع روسيا منذ عام 2014، عندما ضم الكرملين شبه جزيرة القرم الأوكرانية، حيث تتهم كييف وحلفاؤها روسيا بدعم المتمردين عسكريًا، وهو ما تنفيه موسكو.
ويحشد الجيش الروسى قواته بالقرب من حدود أوكرانيا حاليًا، ويتهمها الغرب بالتخطيط لغزو الأراضى الأوكرانية، وسط تحذيرات من هذه الخطوة.
ووفق إحصاء لوكالة "فرانس برس"، تشير الأرقام الرسمية إلى ارتفاع عدد القتلى فى أوكرانيا جراء النزاع الروسى الأوكرانى إلى 65 منذ بداية العام، مقارنة بإجمالى 50 قتيلاً خلال 2020. كما خلف النزاع العسكرى فى شرق أوكرانيا أكثر من 13 ألف قتيل منذ اندلاعه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مقتل جندى أوكرانى وسط تصاعد التوتر مع موسكو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.