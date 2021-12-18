مقتل جندى أوكرانى وسط تصاعد التوتر مع موسكو

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكرت "فرانس برس"، قال الجيش الأوكرانى فى بيان عبر فيسبوك، إن "الانفصاليين استهدفوا مواقعه بقذائف المورتر"، مضيفًا: "أصيب جندى بجروح قاتلة، وجرح جندى آخر".

وتحارب كييف تمردًا مؤيدًا لموسكو فى منطقتين منفصلتين على الحدود مع روسيا منذ عام 2014، عندما ضم الكرملين شبه جزيرة القرم الأوكرانية، حيث تتهم كييف وحلفاؤها روسيا بدعم المتمردين عسكريًا، وهو ما تنفيه موسكو.

ويحشد الجيش الروسى قواته بالقرب من حدود أوكرانيا حاليًا، ويتهمها الغرب بالتخطيط لغزو الأراضى الأوكرانية، وسط تحذيرات من هذه الخطوة.

ووفق إحصاء لوكالة "فرانس برس"، تشير الأرقام الرسمية إلى ارتفاع عدد القتلى فى أوكرانيا جراء النزاع الروسى الأوكرانى إلى 65 منذ بداية العام، مقارنة بإجمالى 50 قتيلاً خلال 2020. كما خلف النزاع العسكرى فى شرق أوكرانيا أكثر من 13 ألف قتيل منذ اندلاعه.