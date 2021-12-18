العراق: إغلاق مخيمات النازحين فى جميع المحافظات ماعدا كردستان

وفى تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية "واع"، قالت الوزيرة، إن "الوزارة أغلقت جميع مخيمات النازحين فى كافة المحافظات باستثناء فى إقليم كردستان"، مبينة أنه "خلال هذا الشهر سيتم غلق آخر مخيم للنزوح فى الموصل، وهو مخيم الجدعة".
وتابعت: "مخيمات الإقليم من الصعب إغلاقها لأنه لا توجد لدى الوزارة سلطة عليها، وهى تابعة لحكومة الإقليم، لكن الوزارة تنسق لغلق مخيمات دهوك وأربيل والسليمانية"، مؤكدة أن "الوزارة مع العودة الطوعية، لكنها ترى عدم وجود إرادة حقيقية لدى إقليم كردستان لإنهاء ملف النزوح".
وقالت فائق جابرو، إن "الوزارة لا تستطيع الضغط على حكومة إقليم كردستان لغلق المخيمات، لكنها تطلب أن يكون هناك باب حوار مع الحكومة الاتحادية لإنهاء ملف النزوح".
وأوضحت الوزيرة أن "أغلبية النازحين فى مخيمات أربيل والسليمانية تم تهيئة مدنهم باستثناء أهالى سنجار، لم يتم ذلك لحين تطبيق اتفاقية سنجار، كى يتمكنوا من العودة إلى مدنهم".
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