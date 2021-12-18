نتنياهو يدخل الحجر الصحى مع 130 موظفًا فى الكنيست الإسرائيلى

جدة - نرمين السيد - أكد الكنيست الإسرائيلى، مساء أمس الجمعة، دخول رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، والنائب عن حزب يش عتيد، سيمون ديفيدسون، إلى جانب 130 من موظفى الكنيست، إلى الحجر الصحى بعد ثبوت إصابة 4 من من الموظفين بوباء كورونا.





وحسبما ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أشار بيان الكنيست إلى أن شخصًا واحدًا على الأقل يشتبه فى حمله للمتحور "أوميكرون"، أحدث سلالات فيروس كورونا المستجد. ووفقًا لما ذكره موقع "آى نيوز 24" الإسرائيلى، أبلغ نتنياهو، وهو رئيس الكنيست حاليًا، أن مدربًا شخصيًا فى صالة للألعاب الرياضية بالبرلمان الإسرائيلى، والذى تأكدت إصابته بفيروس كورونا، قام بتدريبه يوم الأربعاء الماضى.

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