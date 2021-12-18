اعرف نتيجتك.. رابط تحميل نتائج الثالث المتوسط 2021 الدور الثالث pdf في عموم العراق من موقع وزارة التربية العراقية

أعلنت وزارة التربية العراقية تفعيل رابط تحميل نتائج الثالث المتوسط 2021 الدور الثالث pdf لطلاب الصف الثالث المتوسط الدور الثاني 2021 في جميع المحافظات العراقية، بعد اعتمادها من قبل وزير التربية العراقي، بعد حالة من القلق والتوتر التي عايشها الطلاب وأولياء الأمور خلال الفترة الماضية تزامنا مع اقتراب بداية العام الدراسي الجديد وعدم معرفتهم إلى أي الصفوف سيتوجهون مع بداية الفصل الدراسي الأول 2022 هل إلى الصفوف التالية أم سيبقون في الصف الثالث المتوسط مرة أخرى نتيجة الرسوب هذا العام.

نتائج الثالث المتوسط الدور الثالث 2021

وكشفت مصادر مطلعة بوزارة التربية العراقية عن اقتراب ظهور نتائج الثالث متوسط دور ثالث 2021 pdf خلال الساعات القليلة المقبلة حسبما تداولت عدد من المواقع الإلكترونية مؤخرًا. ما جعلنا ننشر في ثقفني رابط استخراج نتائج الصف الثالث متوسط الدور ثالث بالرقم الامتحاني للطلاب. خلال أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني مؤخرا.

نتائج الثالث المتوسط 2021 الدور الثالث

وعن موعد إعلان نتائج الثالث المتوسط 2021 الدور الثاني، أوضحت وزارة التربية العراقية عن بدء رفع نتائج الثالث المتوسط الدور الثاني 2021 في بعد المحافظات العراقية منذ صباح اليوم الأربعاء، على أن يتم استكمال باقي المحافظات خلال الساعات القليلة المقبلة.

وفي وقت سابق أصدرت وزارة التربية العراقية بيانًا صحفيًا، تمكنا من الاطلاع عليه. حسبما نشرت عدد من المواقع العراقية المحلية، أن نتائج الصف الثالث متوسط 2021الدور الثاني جاهزة بشكل نهائي. وسيجري رفعها مباشرة فور اعتمادها من قبل وزير التربية العراقي.

وظهرت نتائج الصف الثالث متوسط 2021 الدور الثاني في عدد من المحافظات العراقية. على رأسها “بغداد والرصافة والبصرة وديالي وذي قار وكركوك وكربلاء”.

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2021-2022

ومن المقرر أن يتم بداية العام الدراسي الجديد 2021-2022 الأسبوع المقبل، في المدارس من جديد بعد طول انقطاع بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد في العراق وجميع أنحاء العالم، والذي تسبب في تعطيل الكثير من الخدمات.

وأكدت وزارة التربية أنه سيتم تطبيق الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد خلال اليوم الدراسي في المدارس العراقية خلال الفترة المقبلة للحفاظ على سلامة الطلاب، مقدمة التهنئة للطلاب الناجحين في نتائج الثالث المتوسط 2021 الدور الثاني.

أولا يتم الدخول عبر موقع وزارة التربية العراقي.

ثانيا: اختيار نتائج الصف الثالث متوسط الدور الثاني من القائمة

ثالثا: ادخال البيانات المطلوبة من الاسم ورقم الجلوس وملئ الحقول بالبيانات.

وأخيرا الضغط على عرض النتيجة ليتمكن الطالب بالحصول على النتيجة مباشرة.

رابط تحميل نتائج الثالث المتوسط 2021 الدور الثاني

وطالبت وزارة التربية العراقية في بيان لها جميع الطلاب والطالبات وأولياء الأمور بضرورة الالتزام بالتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية التي حددتها وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بين الطلاب والمدرسين القائمين على التدريس في المدارس وذلك بعد بدء الدراسة في المدارس خلال الفترة المقبلة.

وكشفت وزارة التربية العراقية عن مواعيد العام الدراسي الجديد في جميع المحافظات العراقية حيث تنطلق السنة الدراسية الجديدة في الأول من شهر 11 لعام 2021 ، ويكون دوام الطلبة حضورياً لأربعة أيام في الأسبوع ، مع تعليق عطلة يوم السبت.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة التربية العراقية على الحفاظ على سلامة الطلاب والطالبات.