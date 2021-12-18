الجامعة العربية تشارك فى دورة وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامى

جدة - نرمين السيد - تنعقد الدورة الاستثنائية السابعة عشر لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء فى منظمة التعاون الإسلامى، بإسلام أباد فى 19 ديسمبر الجارى، بمبادرة من المملكة العربية السعودية.





واستجابة لدعوة شاه محمود قريشى وزير الخارجية بالجمهورية الإسلامية الباكستانية إلى أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، سيشارك السفير أحمد رشيد خطابى، الأمين العام المساعد فى هذه الدورة الاستثنائية والتى ستخصص لبحث آليات دعم الشعب الأفغانى جراء تدهور الوضع الإنسانى.

وبحسب تقديرات وكالات منظمة الأمم المتحدة فإن حوالى 18.6 مليون نسمة (نصف سكان أفغانستان) فى حاجة ملحة لمساعدات عاجلة لتأمين الحاجيات الأساسية، وخاصة الغذاء علما أن 3.2 مليون طفل يعانون من نقص غذائى حاد وحرمان من العلاج ، و4 ملايين هم من عداد النازحين واللاجئين يعانون من ظروف قاسية.

هذا وتندرج مشاركة الجامعة العربية فى هذه الدورة الاستثنائية، ذات الهدف الإنسانى، فى نطاق علاقات التعاون مع منظمة التعاون الاسلامى التى تشكل الدول العربية ثلث أعضائها.