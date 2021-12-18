أمين مجلس وزراء الداخلية العرب يهنئ الشرطة العربية بمناسبة الاحتفال بيومها

جدة - نرمين السيد - وقال كومان فى رسالته بهذه المناسبة اليوم، إنه "فى الثامن عشر من شهر ديسمبر من كل عام نحتفل بيوم الشرطة العربية الذى يخلد حدثا بارزا فى تاريخ العمل الأمنى العربى المشترك، يتمثل فى انعقاد المؤتمر الأول لقادة الشرطة والأمن العرب فى مدينة العين بدولة الإمارات العربية المتحدة قبل 49 عاما".

وأضاف أن هذا الحدث كان فارقا فى تاريخ العمل الأمنى العربى المشترك توحدت فيه إرادة صناع القرار الأمنى العربى لتحقيق أسمى هدف وهو ترسيخ الأمن والاستقرار فى الوطن العربى.

وأكد كومان أن هذا اليوم يعد مناسبة نحيى من خلالها بكل فخر واعتزاز، رجال الشرطة والأمن الذين يقدمون أرواحهم الزكية قرباناً لأوطانهم ويبذلون جهوداً مضنية فى سبيل أمن واستقرار مجتمعاتهم، ويمدون يد العون بكل أريحية وتواضع وإيثار، إيماناً منهم بأهمية الرسالة التى يؤدونها والواجب الذى يقومون به.

وأشار إلى أن الاحتفال بيوم الشرطة العربية لهذا العام يأتى فى ظل ظروف صعبة جراء جائحة (كوفيد-19) التى خلقت أوضاعاً استثنائية فى شتى المجالات فى بلداننا العربية، وشكلت خطورة كبيرة على أمنها الشامل خاصة الأمن الصحى، وفرضت على أجهزة الأمن والشرطة العربية ابتكار أساليب ووسائل جديدة واستجابات متكاملة وبذل جهود مضاعفة لمجابهة هذا الوباء وحماية الإنسان والحفاظ على صحته.

وأوضح كومان أن أجهزة الأمن والشرطة العربية وجدت نفسها أمام مسؤوليات أمنية جديدة وكبيرة، وكانت من أول الجهات التى تصدت لهذه الجائحة بجانب الطواقم الطبية، وعملت على السهر على تطبيق الإجراءات المتعلقة بالحجر الصحى وحظر التجوال؛ مما جعل دورها حاسماً فى الوقاية من العدوى وتقليل الإصابات، إلى جانب الجهود الكبيرة التى تبذلها هذه الأجهزة فى الحفاظ على أمن الأوطان وسلامة المواطنين من خلال مكافحة الجرائم المنظمة كالإرهاب والمخدرات والجرائم الإلكترونية وغيرها من الجرائم المهددة لأمن مجتمعاتنا وأمانها وسكينة دولنا واستقرارها.

وبيّن أن "جائحة (كوفيد-19) هيمنت على اهتمام أجهزة الأمن والشرطة العربية بما تركته من آثار وتداعيات على حالة الأمن العربى، وما صاحب ذلك من تهديدات للأمن والصحة، ورغم تلك التحديات إلا أننا واثقون من الانتصار فى معركتنا على الجريمة بكافة أنواعها بفعل الإيمان الراسخ لدى أجهزة الشرطة والأمن العربية بضرورة العمل على القضاء على كافة التهديدات الإجرامية وترسيخ الأمن والاستقرار فى ربوع أوطاننا العربية، وبتضحياتهم التى ننظر لها بكل تقدير خاصة فى ظل هذه الظروف التى تعرف فيها منطقتنا العربية تحالفا بين عصابات الإجرام المنظم التى تعمل على تقويض الأمن من خلال الاستهداف المباشر لأفراد الشرطة وهم يؤدون واجبهم المقدس لخلق حالة من الانفلات الأمنى وتكريس البلبلة والفوضى خدمة لأهدافهم الشريرة".

ولفت إلى أنه "مع أن للسياسات الأمنية الرشيدة التى تنتهجها الدول العربية وللعمل البارز الذى يقوم به مجلس وزراء الداخلية العرب دور كبير فى التصدى لمختلف التهديدات الأمنية وتعزيز التعاون الأمنى العربى، إلا أن الفضل الأكبر فى النجاحات المتحققة يعود إلى تضحيات رجال الشرطة فى الميدان الذين يقدمون أرواحهم الزكية قربانا للوطن والمواطن".

وقال كومان "ونحن نستلهم المعانى النبيلة التى تحملها ذكرى يوم الثامن عشر من ديسمبر، يجب علينا أن نرفع لأجهزة الأمن والشرطة العربية كل الشكر والتقدير عرفانا بالجهود التى تبذلها والتضحيات التى تقدمها حرصا على أداء الرسالة النبيلة فى حفظ الأمن والاستقرار، وبث السكينة والاطمئنان فى ربوع أوطاننا الغالية، وهو ما يجعلنا ندعو كافة الجهات المعنية لتقديم كل أنواع الدعم المادى والمعنوى لها، وتضمين احتفالاتها بيوم الشرطة العربية فعاليات لتكريم شهداء الشرطة والتعريف بالتضحيات الجسيمة التى تبذلها هذه الأجهزة، كما نترحم على أرواح كل رجال الشرطة والأمن الذين قضوا فى سبيل أداء واجبهم المقدس فى مواجهة الإرهاب والإجرام، مؤكدين أن هذه التضحيات لن تزيد أجهزتنا الأمنية إلا عزيمة على مواصلة أداء رسالتها النبيلة حتى يعم الأمن والأمان كافة ربوع وطننا العربى".