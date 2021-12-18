ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار الفلبين لـ 33 قتيلا وعشرات المفقودين

ارتفعت مجدداً حصيلة قتلى الإعصار “راي” الذي ضرب الفلبين ليحصد أرواح 33 شخصا على الأقل، وفقدان العشرات الآخرون، في أعنف إعصار يضرب البلاد هذه العام ملحقا أضرارا جسيمة، على ما أظهرت حصيلة رسمية السبت.

وأتت الأرقام الأخيرة بعدما أكد المسؤول في هيئة الطوارئ في محافظة نيجروس الغربية، سلفادور ميسا، مقتل 13 شخصا غرقا بغالبيتهم ، فيما فقد 5 آخرون في منطقة غمرتها الفيضانات.

وقال ميسا لوكالة “فرانس برس”: “بدأنا مناشدة السكان إخلاء المنطقة منذ الأربعاء لكن الكثير منهم تحفظ على المغادرة”.

واضطر أكثر من 300 ألف شخص الى ترك منازلهم والمنتجعات السياحية منذ الخميس بسبب الإعصار “راي” الذي أدّى إلى انقطاعات في التيار الكهربائي والاتصالات في الكثير من المناطق بعدما دمّر أبراج اتصالات وأسقط أعمدة كهرباء واقتلع أشجاراً وهدم مساكن.

وحين ضرب “راي” جزيرة سيارغاو السياحية الشهيرة الخميس كان إعصاراً فائق القوة إذ بلغت سرعة الرياح المصاحبة له 195 كيلومتراً في الساعة.

وتراجعت سرعة هذه الرياح إلى 150 كيلومتراً في الساعة الجمعة مع تقدّم الإعصار في الأرخبيل حيث خلّف أضراراً جسيمة على ما ذكرت هيئة الأرصاد الجوية الفلبينية.