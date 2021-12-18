باريس تلغي احتفالات ليلة رأس السنة بسبب أوميكرون

أفادت قناة تلفزيون (بي.إف.إم) الفرنسية، اليوم السبت، أن باريس ألغت العروض المزمعة بالألعاب النارية فضلا عن الاحتفالات التي تقام عادة في شارع الشانزليزيه ليلة رأس السنة الجديدة اتساقا مع القواعد الحكومية للحيلولة دون تفشي متحور أوميكرون.

وكان رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستكس، قد أعلن أمس الجمعة حظر الحفلات العامة الكبرى وعروض الألعاب النارية في ليلة رأس السنة وأوصى المواطنين، حتى من حصل منهم على اللقاح، بإجراء فحص طبي لكوفيد-19 قبل التجمع في حفلات العام الجديد.

كذلك، أعلن كاستكس، عن بدء حملة جديدة لتطعيم الناس، وقال إنه سيتعين على الناس إظهار دليل على التطعيم لدخول بعض الأماكن.