أسواق المزرعة.. تفاصيل تداول 1443

تعد شركة أسواق المزرعة من أفضل الشركات في مجال التجارة و البيع بالتجزئة والاستيراد في السعودية وتأسست الشركة في عام 1978، وتسعي الشركة دائما للتميز والريادة من خلال تقديم أفضل المنتجات بأسعار منافسة، حيث تحصل علي هامش ربح بسيط من أجل تقديم خدمة متميزة للمواطنين، و والشرطة لها 90 فرع تتركز في أنحاء المملكة المختلفة خاصة في المناطق الشرقية والغربية والوسطي والشمالية، كما لها 17 فرع في أحياء المملكة الراقية، وتقدم الشركة 60 ألف صنف متنوع من السلع الاستهلاكية والأدوات المنزلية و المنتجات الطازجة، وشعار شركة أسواق المزرعة هو ” قمة التوفير” .

تداول أسهم أسواق المزرعة

تبلغ قيمة سعر أسهم شركة أسواق المزرعة 32.5 ريال سعودي، علما أن أرباح العام الجري انخفضت عن العام السابق، وفيما يلي جدول بقيمة التداول في أسواق المزرعة:

أخر سعر 32.05 التغير 1.10 التغير % 3.55 الافتتاح 31.30 الأدنى 31.30 الأعلى 32.70 الإغلاق السابق 30.95 التغير” 3 أشهر” 14.62% التغير ” 6 أشهر” 23.01% حجم التداول 879.722 قيمة التداول 28.317.162.00 عدد الصفقات 2.424 القيمة السوقية 1.440.00 م. حجم التداول ” 3 أشهر” 178.499.67 م. قيمة التداول ” 3 أشهر” 5.783.086.27 م. عدد الصفقات ” 3 أشهر” 557.03 التغير ” 12 شهر” 10.14% التغير من بداية العام 3.58%

أصول شركة أسواق المزرعة في المملكة العربية السعودية

تبلغ أصول شركة أسواق المزرعة في المملكة العربية السعودية 250 مليون ريال سعودي، ويصل عدد أسهمها المصدرة 25 مليون سهم، حيث تبلغ قيمة السهم الواحد 10 ريال سعودي، ويصل إجمالي عدد أسهمها التي تم طرحها للاكتتاب 7.5 مليون سهم، ووصل سعر السهم الواحد للاكتتاب 36 ريال سعودي، فيما بلغت قيمة الأسهم الإجمالية التي تم طرحها للاكتتاب 270 مليون ريال سعودي.

أرباح شركة أسواق المزرعة في المملكة

بلغت أرباح شركة أسواق المزرعة في المملكة العربية السعودية 63.16 مليون ريال سعودي في عام 2020، وتراجع صافي أرباح الشركة خلال الربع الثالث من 2021 بنسبة 52.8% ما يعادل 43.5 مليون ريال سعودي، بعد أن تم خصم قيمة الضريبة والزكاة، أرجعت شركة الأسواق أسباب تراجع الأرباح إلي الانخفاض في الإيرادات بقيمة 3.7 مليون ريال سعودي، وذلك بسبب زيادة إيرادات المدن الترفيهية، في سياق متصل تراجعت فى الـ 9 أشهر الأولي من عام 2021 أرباح أسواق المزرعة بنسبة 64.6%.