على غرار أميركا.. دولة أوروبية تستبعد إرسال قواتها لأوكرانيا

صرح وزير الدفاع البريطاني بن والاس لمجلة سبيكتيتور أنه من المستبعد أن ترسل بريطانيا وحلفاؤها قوات للتدخل إذا قامت روسيا بغزو أوكرانيا.

وحذرت بريطانيا ودول مجموعة السبع الأخرى هذا الأسبوع موسكو من "عواقب وخيمة" إذا غزت أوكرانيا، لكن رئيس الوزراء بوريس جونسون قال، الجمعة، إن بلاده ستلجأ إلى كل إمكاناتها "الدبلوماسية والاقتصادية" في مواجهة أي "عدوان" روسي.

وقال والاس للمجلة في مقابلة هذا الأسبوع إن كييف "ليست عضوًا في حلف شمال الأطلسي (ناتو) لذا فمن غير المرجح إلى حد كبير أن يرسل أحد قوات إلى أوكرانيا لتحدي روسيا".

وأضاف: "لا ينبغي أن نخدع الناس ونقول إننا سنفعل. الأوكرانيون يدركون ذلك".

ورفض الرئيس الأميركي جو بايدن حتى الآن الخيار العسكري.

وقال والاس إن بريطانيا يمكن أن تساعد أوكرانيا في "بناء القدرات"، مضيفا أن التهديدات بفرض "عقوبات اقتصادية شديدة" هي أكثر أشكال الردع المحتمل تنفيذها.

وتطرق إلى إمكانية قطع روسيا عن شبكة سويفت الدولية للتحويلات المالية.

ويقول الغرب إن موسكو جهزت نحو 100 ألف جندي بالقرب من أوكرانيا التي تقاتل انفصاليين مؤيدين لروسيا في شرقها منذ 2014، لكنه لا يعرف بعد ما إذا كان بوتين قد اتخذ قرارًا بشأن الغزو.

وقال والاس: "لسنا متأكدين من أنه اتخذ قرارًا، لكن مع ذلك فإن أفعاله واستعداداته العسكرية تشير إلى هذا الاتجاه ... أعتقد أننا يجب أن نشعر بالقلق جميعًا".