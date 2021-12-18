بريطانيا: لن نتدخل عسكريًا حال هجوم روسيا على أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وفى تصريحات لمجلة "سبيكتيتور"، هذا الأسبوع، قال والاس إن كييف "ليست عضوًا فى حلف شمال الأطلسى (ناتو)، لذا فمن غير المرجح إلى حد كبير أن يرسل أحد قوات إلى أوكرانيا لتحدى روسيا".
وتابع الوزير البريطانى: "لا ينبغى أن نخدع الناس، ونقول إننا سنفعل. الأوكرانيون يدركون ذلك"، لافتًا فى الوقت ذاته إلى أن بريطانيا يمكن أن تساعد أوكرانيا فى "بناء القدرات"، إلى أن التهديدات بفرض "عقوبات اقتصادية شديدة" هى أكثر أشكال الردع المحتمل تنفيذها.
كما تطرق بن والاس إلى إمكانية قطع روسيا عن شبكة سويفت الدولية للتحويلات المالية، قائلاً: "لسنا متأكدين من أنه اتخذ قرارًا، لكن مع ذلك فإن أفعاله واستعداداته العسكرية تشير إلى هذا الاتجاه.. أعتقد أننا يجب أن نشعر بالقلق جميعًا".
ويرفض الرئيس الأمريكى جو بايدن الخيار العسكرى حتى الآن، فيما تحذر التقارير الغربية من أن موسكو جهزت نحو 100 ألف جندى بالقرب من أوكرانيا التى تقاتل انفصاليين مؤيدين لروسيا فى شرقها منذ 2014، لكنه لا يعرف بعد ما إذا كان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين قد اتخذ قرارًا بشأن الغزو.
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