ألمانيا: «نورد ستريم 2» سيتأثر بأى هجوم روسى على أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وفى تصريحات نقلتها صحيفة "فرانكفورتر ألجماينه زونتاجس تسايتونج"، أشار هابيك إلى مسألة تصريح التشغيل المعلق لخط الأنابيب "نورد ستريم 2"، الذى ينقل الغاز من روسيا إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق، إن الوكالة الاتحادية للشبكات ستتخذ القرار وفقًا للقانون.

وقال الوزير المنتمى لحزب الخضر الألمانى: "السؤال الآخر هو ماذا سيحدث إذا استمرت روسيا فى انتهاك وحدة أراضى أوكرانيا، وتصاعد الموقف؟"، مشددًا على أن أى عدوان عسكرى آخر لا يمكن أن يبقى دون عواقب وخيمة.

وكان المستشار الألمانى الجديد أولاف شولتس، رفض ربط السماح بتشغيل خط أنابيب الغاز المثير للجدل "نورد ستريم 2" بمساعى التهدئة بشأن الأزمة الأوكرانية، قائلاً: "بالنسبة لخط نورد ستريم 2، يتعلق الأمر بمشروع اقتصادى خاص"، مضيفًا أنه من أجل بدء تشغيل خط أنابيب الغاز، يتعين توضيح التوافق مع القانون الأوروبى.

وأضاف شولتس عقب قمة الاتحاد الأوروبى فى بروكسل: "ستقرر ذلك هيئة فى ألمانيا، بعيدًا عن السياسة تمامًا"، معتبرًا أن هذه "قضية مختلفة" عن المساعى الراهنة للحيلولة دون انتهاك الحدود الأوكرانية.