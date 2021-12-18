الأمم المتحدة: تشريد 3.2 مليون شخص بسبب الجفاف فى الصومال

جدة - نرمين السيد - وفى نشرته الأخيرة حول الوضع فى الدول الإفريقية، قال مكتب الأمم المتحدة: "للجفاف تأثير مدمر بالفعل على حياة الصوماليين"، مشددا على أنه "حتى 17 ديسمبر، تضرر أكثر من 3.2 مليون شخص فى 66 من 74 مقاطعة بالبلاد من الجفاف".

وحسبما نقلت وكالة الأنباء الإسبانية "إفى"، فإن 169 ألفًا من المتضررين تشردوا بحثًا عن الماء والغذاء والمراعى، ويمثل المتضررون أكثر من 21% من سكان الصومال.

وحذر مكتب الشؤون الإنسانية فى الأمم المتحدة من أنه "بدون توسيع نطاق المساعدة الإنسانية، سيواجه نحو 3.8 مليون شخص فى الصومال أشكالا حادة من إنعدام الأمن الغذائى الحاد حتى يناير 2022، وسيزداد عددهم إلى 4.6 مليون شخص فى مايو".

ولم يكشف تقرير الأمم المتحدة عن عدد القتلى جراء الجفاف فى الصومال، بينما أشارت السلطات المحلية فى الأسبوع الماضى إلى مصرع 6 أشخاص على الأقل جراء الجفاف خلال الشهر الجارى.