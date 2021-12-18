فرنسا: إصابات أوميكرون تمثل 10% بين إصابات كورونا

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلا "فرانس برس"، قال فيران، إن الانتشار السريع للمتحور الجديد كان السبب الرئيسى للإعلان عن تطبيق جواز المرور الصحى الجديد فى مطلع العام المقبل، والذى يلزم السكان بتقديم ما يثبت تلقيهم اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، عند دخول المطاعم أو ركوب وسائل النقل العام لمسافات طويلة.

وكانت قواعد المرور الصحى المطبقة فى الوقت الراهن تكتفى بتقديم نتيجة اختبار سلبية لوباء كورونا من أجل دخول الأماكن العامة.