واس: تحتفل باليوم العالمي للغة العربية وتطرح الأمم المتحدة شعار اليوم العالمي لعام 2021

أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة أن اليوم هو اليوم العالمي للغة العربية حيث يستطيع كل مواطن ناطق بالعربية بالاعتزاز بلغته الأم، وكم أن هذه اللغة من أكثر اللغات القيمة التي يجب أن يقوم العديد من سكان الأرض بالتعرف عليها، فيكفي أنها لغة القرآن الكريم، لذلك لنتعرف الآن أكثر على هذا اليوم.

اليوم العالمي للغة العربية

حرصت الجمعية العام للأمم المتحدة عام 1973 على القيام بالإعلان ان يوم 18 ديسمبر أو كانون الأول سيكون اليوم العالمي للغة العربية، وهذا لأنها أدخلت ضمن اللغات الرسمية العالمية التي يعمل بها داخل الأمم المتحد، وجاء هذا الأمر بعد قيام المملكة العربية السعدية والمملكة المغربية خلال الجولة 190 باعتماد اللغة العربية داخل منظمة اليونسكو.

شعار اليوم العالمي للغة العربية 2021

جاء شعار هذا اليوم بشكل خلاب رائع جامع بين يوم 18 مندمج بها زخارف الحروف العربية المتميزة، وأعطى هذا التصميم روح مميزة، لجميع الأشخاص الذين يحتفلون كل عام بهذا اليوم المميز بلغة الضاد، التي حصلت على الكثير من الثناء والدفاع من قبل الكثير من الشعراء العرب والناطقين بالعربية، وهذا لكي يتم الدفاع عنها حتى لا يتم اندثارها.

أهمية اللغة العربية

تعد اللغة العربية من أكثر اللغات المهمة حول العالم، وهذا لأنها داخل قائمة اللغات السامية، وإليك الآن أهميتها: