خطوات حذف حساب تطبيق فيسبوك نهائيًا

هناك الكثير من مستخدمي فيس بوك يرغبون في حذف حساب فيسبوك بشكل نهائي، نظرًا لوصولهم إلى مرحلة معينة لحذفه تمامًا لسبب ما، حيث يعتبر فيسبوك من أهم واشهر منصات التواصل الاجتماعي، بل فهي الأكبر على الإطلاق، حيث أطلقها مارك زوكربرج، وكل يوم تقوم المنصة بإضافة الكثير من التحديثات فضلاً عن تطوير عمليات التواصل بين البشر وبعضهم البعض، ولكن قبل عرض خطوات الحذف بشكل نهائي، وجب التنويه بأن تطبيق الفيس بوك سيمنحك فترة تصل إلى 30 يوم بعد الانتهاء من عملية الحذف، وذلك في حال رغبت في إعادة الحساب للتشغيل مرة أخرى، ولكن إذا تجاوزت هذه المدة، فلن تتمكن من إعادة الحساب مرة أخرى.خطوات حذف حساب فيس بوك نهائيًا
وفي حال اتخذت قرارك بشأن حذف حساب فيس بوك نهائيًا، فإليكم الخطوات بالتفصيل:
- قم بفتح الحساب الذي ترغي في حذفه.
- انتقل إلى الصفحة الخاصة بحذف حسا فيس بوك عبر هذا الرابط.
- سيظهر لك على الشاشة صفحة أخرى تتضمن 3 اختيارات، إما وقف حسابك، أو تحميل بياناتك، أو حذف الحساب بشكل نهائي.
- اضغط على اختيار الحذف بشكل نهائي.
- اكتب كلمة السر في الصفحة التالية إلى أن يحذف الحساب بشكل نهائي.
- وبعد الانتهاء من كتابة كلمة السر، انقر على زر متابعة “Continue” .
- بالفعل، أنت انتهيت من حذف حساب الفيس بوك نهائيًا، ولكن يجب تذكيرك أنه يمكنك إعادة تشغيله مرة أخرى قبل مرور 30 يوم.
وبعدما تعرفنا على خطوات حذف حساب فيس بوك نهائيًا، ففي حال أردت أخذ استراحة من حساب الفيس بوك الخاص بك، فيمكنك اتباع الخطوات التي تضمن لك تشغيل الحساب مرة أخرى بحيث تبقى البيانات الخاصة بك متاحة كما هي على منصة الفيس بوك، ولكن لن يتمكن أي فرد من قراءتها بسب إيقاف الحساب:
- انقر على الرابط الخاص بحذف حساب فيسبوك مؤقتًا.
- سيظهر لك صفحة تتضمن تعبئة كتابة الباسورد الخاص بحساب الفيس بوك، ثم انقر على زر متابعة “Continue”.
- وبذلك فأنت انتهيت من إيقاف نشاط الحساب الخاص بك على فيس بوك، وإذا أردت تشغيله مرة أخرى، فقم بتسجيل الدخول من خلال كتابة اسم المستخدم وكلمة السر.
الوسوم
هناك الكثير من مستخدمي فيس بوك يرغبون في حذف حساب فيسبوك بشكل نهائي، نظرًا لوصولهم إلى مرحلة معينة لحذفه تمامًا لسبب ما، حيث يعتبر فيسبوك من أهم واشهر منصات التواصل الاجتماعي، بل فهي الأكبر على الإطلاق، حيث أطلقها مارك زوكربرج، وكل يوم تقوم المنصة بإضافة الكثير من التحديثات فضلاً عن تطوير عمليات التواصل بين البشر وبعضهم البعض، ولكن قبل عرض خطوات الحذف بشكل نهائي، وجب التنويه بأن تطبيق الفيس بوك سيمنحك فترة تصل إلى 30 يوم بعد الانتهاء من عملية الحذف، وذلك في حال رغبت في إعادة الحساب للتشغيل مرة أخرى، ولكن إذا تجاوزت هذه المدة، فلن تتمكن من إعادة الحساب مرة أخرى.خطوات حذف حساب فيس بوك نهائيًا
وفي حال اتخذت قرارك بشأن حذف حساب فيس بوك نهائيًا، فإليكم الخطوات بالتفصيل:
- قم بفتح الحساب الذي ترغي في حذفه.
- انتقل إلى الصفحة الخاصة بحذف حسا فيس بوك عبر هذا الرابط.
- سيظهر لك على الشاشة صفحة أخرى تتضمن 3 اختيارات، إما وقف حسابك، أو تحميل بياناتك، أو حذف الحساب بشكل نهائي.
- اضغط على اختيار الحذف بشكل نهائي.
- اكتب كلمة السر في الصفحة التالية إلى أن يحذف الحساب بشكل نهائي.
- وبعد الانتهاء من كتابة كلمة السر، انقر على زر متابعة “Continue” .
- بالفعل، أنت انتهيت من حذف حساب الفيس بوك نهائيًا، ولكن يجب تذكيرك أنه يمكنك إعادة تشغيله مرة أخرى قبل مرور 30 يوم.
وبعدما تعرفنا على خطوات حذف حساب فيس بوك نهائيًا، ففي حال أردت أخذ استراحة من حساب الفيس بوك الخاص بك، فيمكنك اتباع الخطوات التي تضمن لك تشغيل الحساب مرة أخرى بحيث تبقى البيانات الخاصة بك متاحة كما هي على منصة الفيس بوك، ولكن لن يتمكن أي فرد من قراءتها بسب إيقاف الحساب:
- انقر على الرابط الخاص بحذف حساب فيسبوك مؤقتًا.
- سيظهر لك صفحة تتضمن تعبئة كتابة الباسورد الخاص بحساب الفيس بوك، ثم انقر على زر متابعة “Continue”.
- وبذلك فأنت انتهيت من إيقاف نشاط الحساب الخاص بك على فيس بوك، وإذا أردت تشغيله مرة أخرى، فقم بتسجيل الدخول من خلال كتابة اسم المستخدم وكلمة السر.
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