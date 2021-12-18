أخبار اليمن : الموافقة على استخدام لقاح “كوفوفاكس” بشكل طارئ

الموافقة على استخدام لقاح “كوفوفاكس” بشكل طارئ
أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة، عن موافقتها على استخدام لقاح "كوفوفاكس" الهندي المضاد لفيروس كورونا "بشكل طارئ".
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المنظمة في بيان لها، القول: إن هذا اللقاح "ينتجه مركز اللقاحات الهندي بترخيص من نوفوفاكس ويشكل جزءا من آلية كوفاكس (النظام الدولي لتوزيع اللقاحات المضادة لكوفيد)، ما يتيح تعزيز الجهود القائمة لتلقيح عدد أكبر من الناس في الدول المنخفضة الدخل".
وفي هذا الإطار، قالت الطبيبة ماري أنجيلا سيماو المكلفة بالوصول إلى الأدوية في منظمة الصحة: إن "اللقاحات تبقى الوسائل الأكثر فاعلية للحماية من الإصابات الخطيرة والوفيات الناتجة من سارس-كوف-2 رغم ظهور متحورات جديدة".
وأكدت سيماو أن هذه الموافقة من شأنها "تسهيل حصول الدول الفقيرة على اللقاحات، بينها 41 دولة لا تزال غير قادرة على تلقيح 10 في المائة من سكانها فيما لم يبلغ العدد الأكبر من الدول نسبة 40 في المائة" من السكان المطعمين.
وكانت منظمة الصحة حددت هدف تلقيح 40 في المائة من السكان في كل الدول التي تحصل على اللقاحات بحلول نهاية العام.
ويُعطى اللقاح الهندي على جرعتين ويمكن حفظه في حرارة تراوح بين درجتين وثمان.*وكالات
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