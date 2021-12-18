المنتخب القطري يهزم مصر ويخطف "برونزية" كأس العرب

حقق المنتخب القطري المركز الثالث في بطولة كأس العرب بانتصاره على نظيره المصري، في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع ظهر السبت.

وبعد مباراة شابها الحذر من الطرفين، ظلت سلبية طوال 120 دقيقة، لجأ المنتخبان القطري والمصري، لركلات الترجيح، التي ابتسمت "للقطريين" بنتيجة 5-4.

وفشلت المباراة بالوصول للمستوى المأمول من الجماهير، وقدمت موقعة "باهتة"، طغى عليها الحذر من الطرفين، والخوف من تلقي هدف.

وفي ركلات الترجيح، سجل للمنتخب المصري محمد مجدي أفشة وعمرو السولية وأحمد فتوح وأكرم توفيق، بينما أضاع المدافع أحمد حجازي والمهاجم محمد شريف، بينما أضاع لقطر القائد حسن الهيدوس.

يذكر أن المباراة النهائية لبطولة كأس العرب، ستقام مساء السبت، بين الجزائر وتونس، على استاد البيت في الدوحة.