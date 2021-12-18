باكستان: مقتل 10 أشخاص وانهيار بنك فى انفجار بمدينة كراتشى

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكرت وسائل إعلام محلية باكستانية، أشارت مصادر طبية وأمنية إلى مقتل 10 أشخاص على الأقل وإصابة 13 آخرين جراء الانفجار، مؤكدين أن 6 من المصابين فى حالة خطيرة، ويتلقون العلاج فى المستشفيات.
ولم تكشف التقارير الباكستانية بعد عن طبيعة الانفجار، وسط توقعات بأن يكون عملا إرهابيًا، أو يكون الانفجار ناجمًا عن تسرب من خط غاز يمر عبر مصرف بجوار مقر أحد البنوك، الى انهار جراء الإنفجار.
ويأتى الحادث قبل ساعات من استضافة باكستان للجلسة الاستثنائية الـ17، لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء فى "منظمة التعاون الإسلامى"، فى إسلام آباد، ما أثار توترًا كبيرًا. فيما تجرى فرق إبطال مفعول القنابل تحقيقات فى الموقع.
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