اليابان تسجل 15 إصابة جديدة بمتحور أوميكرون

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة اليابانية، اليوم السبت، أنه تم تسجيل 15 حالة إصابة جديدة بمتحور "أوميكرون" لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع إجمالى الإصابات المؤكدة بالمتحور إلى 65 حالة.





وأفادت الوزارة حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)، بأن 13 شخصا تتراوح أعمارهم من سن المراهقة إلى الستينيات وصلوا إلى مطارى هانيدا وناريتا من الخارج بين يومى الأحد والأربعاء الماضيين، وتم اكتشاف إصابتهم بالمتحور.

وأكدت الوزارة أن ثلاثة منهم تم تطعيمهم باللقاح المضاد لفيروس كورونا بينما لم يتم تطعيم اثنين آخرين، مشيرة إلى أن الحالات الـ8 المتبقية لم يتضح ما إذا كانت تلقت تطعيمها أم لا.

وأشارت القناة إلى أنه تم تسجيل حالتين فى محافظة "أوكيناوا" التى أوضحت حكومتها أنها لموظفة أمريكية مدنية تعمل فى معسكر هانسن التابع لقوات مشاة البحرية الأمريكية وزوجها اليابانى فى الستينيات من عمره.