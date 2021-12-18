وأفادت الوزارة حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)، بأن 13 شخصا تتراوح أعمارهم من سن المراهقة إلى الستينيات وصلوا إلى مطارى هانيدا وناريتا من الخارج بين يومى الأحد والأربعاء الماضيين، وتم اكتشاف إصابتهم بالمتحور.
وأكدت الوزارة أن ثلاثة منهم تم تطعيمهم باللقاح المضاد لفيروس كورونا بينما لم يتم تطعيم اثنين آخرين، مشيرة إلى أن الحالات الـ8 المتبقية لم يتضح ما إذا كانت تلقت تطعيمها أم لا.
وأشارت القناة إلى أنه تم تسجيل حالتين فى محافظة "أوكيناوا" التى أوضحت حكومتها أنها لموظفة أمريكية مدنية تعمل فى معسكر هانسن التابع لقوات مشاة البحرية الأمريكية وزوجها اليابانى فى الستينيات من عمره.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اليابان تسجل 15 إصابة جديدة بمتحور أوميكرون على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.