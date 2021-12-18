أزمة أوميكرون.. فرنسا تعلن إلغاء احتفالات رأس السنة فى باريس

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الفرنسية فى باريس، اليوم السبت، قرارًا بإلغاء عروض الألعاب النارية والاحتفالات التى تقام بشارع الشانزلزية فى ليلة رأس السنة الميلادية، وذلك اتساقًا مع القواعد الحكومية للحيلولة دون تفشى "أوميكرون".





وحسبما نقلت "رويترز" عن قناة "بى.إف.إم" الفرنسية، أعلن رئيس الوزراء الفرنسى جان كاستكس، أمس الجمعة، حظر الحفلات العامة الكبرى وعروض الألعاب النارية فى ليلة رأس السنة.

وأوصى كاستكس المواطنين بإجراء فحص طبى لفيروس كورونا قبل التجمع فى حفلات العام الجديد، حتى لأولئك الذين حصلوا على اللقاحات المضادة للوباء.

وفى وقت سابق من اليوم، أكد وزير الصحة الفرنسى أوليفييه فيران، أن ما بين 7 إلى 10% من إصابات فيروس كورونا الجديدة فى فرنسا، قد تكون بالمتحور أوميكرون، أحدث سلالات الوباء.

وقال فيران، إن الانتشار السريع للمتحور الجديد كان السبب الرئيسى للإعلان عن تطبيق جواز المرور الصحى الجديد فى مطلع العام المقبل، والذى يلزم السكان بتقديم ما يثبت تلقيهم اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، عند دخول المطاعم أو ركوب وسائل النقل العام لمسافات طويلة.