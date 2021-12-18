زلزال قوى يضرب شمال إيطاليا

جدة - نرمين السيد - وبحسب المعهد الإيطالى، فقد تأثرت منطقة حول مدينة بيرجامو بالزلزال، الذى شعر به سكان مدينة ميلانو القريبة بشدة، حسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية.

فيما لم ترد أى تقارير حتى الآن بشأن وقوع أضرار أو سقوط ضحايا جراء الزلزال.