أرقام صادمة فى اليوم العالمى للمهاجرين.. مصرع 1255منهم قبالة إسبانيا

جدة - نرمين السيد - كشفت تقارير منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة، اليوم السبت، عن أرقام قياسية للضحايا من المهاجرين الذين لقوا حتفهم أثناء محاولة الوصول إلى إسبانيا قادمين من دول إفريقية، بمعدل بلغ 3 قتلى يوميًا فى البحر.





وفى اليوم العالمى للمهاجرين، قالت منظمة الهجرة الدولية إن ألفًا و255 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم خلال محاولتهم الهجرة منذ بداية العام الجارى 2021، وحتى يوم 4 ديسمبرالجارى، ما يمثل أعلى معدل لضحايا الهجرة منذ بدء الإحصاءات السنوية، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإسبانية "إفى".

كما أشارت الإحصائية الأممية إلى أن 3 من كل 4 ضحايا لقوا مصرعهم قبالة جزر الكنارى فى المحيط الأطلسى، حيث تشمل البيانات 100 قاصر على الأقل، مثل إيلين حبيبة، الفتاة المالية ذات العامين، والتى أنقذها عمال منظمة الصليب الأحمر فى مارس الماضى قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة بعدها بـ5 أيام بسبب الجفاف الشديد.

وعلى الرغم من الإحصاءات الأممية الصادمة، فقد كشفت تقارير منظمات اجتماعية نشطة أخرى مثل "كاميناندو فرونتيراس" عن أرقام أعلى، وصلت إلى ألفين و87 ضحية فى النصف الأول من العام وحده.