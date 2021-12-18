زلزال بقوة 5.4 درجات يضرب جنوب اليونان

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، قال معهد الديناميكا الجيولوجية اليونانى، إن الزلزال وقع بقوة 5.4 درجة على مقياس ريخيتر، وعلى عمق 58 كيلومترا فى البحر، بين بيلوبونيز وجزيرة كريت.

ووفقًا لتقارير إعلامية يونانية، فقد شعر السكان بهزة الزلزال، بداية من أثينا حتى جزيرة كريت.