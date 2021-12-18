قالت منظمة الصحة العالمية، في بيانها اليوم، إنه تم حتى الآن اكتشاف وجود سلالة أوميكرون لفيروس كورونا المستجد، في 89 دولة.
وأضاف البيان: "مع حلول يوم 16 ديسمبر 2021، تم اكتشاف متحور أوميكرون في 89 دولة وذلك في جميع مناطق منظمة الصحة العالمية الست".
ووفقا لمعطيات المنظمة، ينتشر أوميكرون بشكل أسرع بكثير من سلالة دلتا، في البلدان التي يتم فيها تسجيل الإصابة بشكل موثوق.
وذكرت المنظمة، أن عدد الحالات هناك يتضاعف في غضون يوم ونصف - ثلاثة أيام.
بالإضافة إلى ذلك، تنتشر السلالة الجديدة بسرعة في البلدان التي تتمتع بمستويات عالية من المناعة السكانية، ولا تزال غامضة ومجهولة الأسباب الدقيقة لذلك.
في وقت سابق، قالت منظمة الصحة العالمية، عقب اجتماع طارئ، إن النوع الجديد من فيروس كورونا الذي تم اكتشافه في جنوب إفريقيا، يثير القلق.
وأسمت المنظمة على السلالة الجديدة - B.1.1.529 - بالحرف اليوناني أوميكرون.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصحة العالمية تعلن عدد الدول التي وصلها متحور أوميكرون حتى الآن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.